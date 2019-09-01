Сергей Машнин: «Непонятно, почему в равной игре у нас два удаления?»

После домашнего поражения от «Калуги» - 0:1, ставшего для липчан первым в чемпионате, главный тренер Сергей Машнин первый «разбор полетов» провел на пресс-конференции.

- Первый тайм нам откровенно не удался, - признал наставник «сталеваров», - Пропустили гол со стандарта (с углового, прим.), хотя за день до матча всей командой просматривали видео, как «Калуга» их использует. Прошла передача на дальнюю штангу, и непонятно, почему наш игрок не помешал пробить, ведь мяч успел пролететь почти через всю нашу штрафную – индивидуальная ошибка.

В перерыве мы внесли некоторые коррективы в свою игру, и во втором тайме полностью владели преимуществом. Даже оставшись в меньшинстве, мы создали три стопроцентным момента, но, увы, не сумели их реализовать. Наш нападающий не использовал выход один на один. По второму тайму у меня нет никаких претензий к подопечным – выкладывались, старались. Но нужно было еще и забивать.

- Поясните для тех, кто не знает – почему сегодня отсутствовал Андрей Овчинников?

- Он заболел, воспалились гланды. Всю неделю не тренировался – температурил, принимал антибиотики. Поэтому он не булл готов не только к этой игре. По вопросу его участия в следующем матче тоже еще будем думать.

- В следующем туре мы играем в Брянске с конкурентом в борьбе за выход в ФНЛ. Как и «Металлург», динамовцы в 7-м туре проиграли (1:3 в Рязани, прим.). Видимо, искры будут высекаться в будущем игре?

- Они и сегодня высекались. Не хочу комментировать судейство, но при равной игре у нас два удаления. Это не совсем понятно.