Общество

28 минут назад

Вместо депутата горсовета знак «За заслуги перед городом Липецком» получит боксер-ветеран

5 315
#Алексей Заев
1
Вместо депутата горсовета знак «За заслуги перед городом Липецком» получит боксер-ветеран

69-летний Алексей Заев по-прежнему тренирует детей.

Как уже сообщал GOROD48, после нашей публикации «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше» мэрия отказалась от ходатайства перед горсоветом о награждении этой регалией вице-спикера Евдокии Бычковой. Как нам стало известно, вместо нее этим знаком наградят 69-летнего тренера-преподавателя по боксу ДЮСШ-9 Алексея Заева.

Алексей Заев родился 23 июля 1949 года. Работал на заводах «Свободный сокол» и НЛМК, попутно занимаясь боксом. С 1975 года Алексей Заев стал тренером по боксу и с тех пор не оставлял своего дела.

заев.jpg

Самым известным воспитанником тренера стал его родной брат Петр Заев, который в 1975 году завоевал титул абсолютного чемпиона Советского Союза. В 1978 году вместе Евгением Горстковым и Игорем Высоцким липчанин участвовал в выставочном бою против Мохаммеда Али, а на Олимпиаде-1980 в Москве в финальном бою проиграл знаменитому кубинцу Теофило Стивенсону по очкам.

Завтра кандидатуру Алексея Заева мэрия намерена обсудить с членами постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.
5 315
#Алексей Заев
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Маруся

2 минуты назад
Правильно, этот олимпийского чемпиона подготовил, а депутатам давать не за что!
ответить

Я за

4 минуты назад
Вот это кандидат! Вот таких людей надо награждать, а не шушеру разную.
ответить

Наталья

6 минут назад
Достойный кандидат.
ответить

Правильно!

11 минут назад
не языком чесать.
ответить

Правильно!

12 минут назад
По репе получать-не языком честь.
ответить

Еще в рубрике

«Не надо во всем копировать Москву!»
#Быханов сад #парк Металлургов
47
«Не надо во всем копировать Москву!»

сегодня, 13:12

Общество
Предпринимателю грозит крупный штраф за то, что не сдержался при виде алкоголя
#Алкоголь #лицензия #штраф
10
Предпринимателю грозит крупный штраф за то, что не сдержался при виде алкоголя

сегодня, 12:21

Общество
Благоустройством Ельца заинтересовалась прокуратура
#благоустройство
15
Благоустройством Ельца заинтересовалась прокуратура

сегодня, 10:24

Общество
Рост липецкой промышленности отстает от России
#промышленность #рейтинг
75
Рост липецкой промышленности отстает от России

сегодня, 10:20

Общество
К зиме в Липецкой области разобьют новый парк
#парк #тендер #благоустройство
20
К зиме в Липецкой области разобьют новый парк

сегодня, 10:01

Общество
Волонтеров просят помочь в праздновании Дня города
#волонтер #День города
35
Волонтеров просят помочь в праздновании Дня города

сегодня, 09:05

Общество