Общество
28 минут назад
Вместо депутата горсовета знак «За заслуги перед городом Липецком» получит боксер-ветеран
5 315
69-летний Алексей Заев по-прежнему тренирует детей.
Как уже сообщал GOROD48, после нашей публикации «Знак «За заслуги перед городом Липецком» достался «эсерше»-«миллионерше» мэрия отказалась от ходатайства перед горсоветом о награждении этой регалией вице-спикера Евдокии Бычковой. Как нам стало известно, вместо нее этим знаком наградят 69-летнего тренера-преподавателя по боксу ДЮСШ-9 Алексея Заева.
Алексей Заев родился 23 июля 1949 года. Работал на заводах «Свободный сокол» и НЛМК, попутно занимаясь боксом. С 1975 года Алексей Заев стал тренером по боксу и с тех пор не оставлял своего дела.
Самым известным воспитанником тренера стал его родной брат Петр Заев, который в 1975 году завоевал титул абсолютного чемпиона Советского Союза. В 1978 году вместе Евгением Горстковым и Игорем Высоцким липчанин участвовал в выставочном бою против Мохаммеда Али, а на Олимпиаде-1980 в Москве в финальном бою проиграл знаменитому кубинцу Теофило Стивенсону по очкам.
Завтра кандидатуру Алексея Заева мэрия намерена обсудить с членами постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.
Алексей Заев родился 23 июля 1949 года. Работал на заводах «Свободный сокол» и НЛМК, попутно занимаясь боксом. С 1975 года Алексей Заев стал тренером по боксу и с тех пор не оставлял своего дела.
Самым известным воспитанником тренера стал его родной брат Петр Заев, который в 1975 году завоевал титул абсолютного чемпиона Советского Союза. В 1978 году вместе Евгением Горстковым и Игорем Высоцким липчанин участвовал в выставочном бою против Мохаммеда Али, а на Олимпиаде-1980 в Москве в финальном бою проиграл знаменитому кубинцу Теофило Стивенсону по очкам.
Завтра кандидатуру Алексея Заева мэрия намерена обсудить с членами постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.
5 315
Маруся
Я за
Наталья
Правильно!
Правильно!