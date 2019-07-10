Вместо депутата горсовета знак «За заслуги перед городом Липецком» получит боксер-ветеран

69-летний Алексей Заев по-прежнему тренирует детей.

Как уже сообщал GOROD48, после нашей публикациимэрия отказалась от ходатайства перед горсоветом о награждении этой регалией вице-спикера Евдокии Бычковой. Как нам стало известно, вместо нее этим знаком наградят 69-летнего тренера-преподавателя по боксу ДЮСШ-9 Алексея Заева.Алексей Заев родился 23 июля 1949 года. Работал на заводах «Свободный сокол» и НЛМК, попутно занимаясь боксом. С 1975 года Алексей Заев стал тренером по боксу и с тех пор не оставлял своего дела.Самым известным воспитанником тренера стал его родной брат Петр Заев, который в 1975 году завоевал титул абсолютного чемпиона Советского Союза. В 1978 году вместе Евгением Горстковым и Игорем Высоцким липчанин участвовал в выставочном бою против Мохаммеда Али, а на Олимпиаде-1980 в Москве в финальном бою проиграл знаменитому кубинцу Теофило Стивенсону по очкам.Завтра кандидатуру Алексея Заева мэрия намерена обсудить с членами постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.