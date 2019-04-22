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В Липецке привезут экспозицию из Центрального музея Великой Отечественной войны

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#День Победы #выставка
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В Липецке привезут экспозицию из Центрального музея Великой Отечественной войны

Выставку назвали «От Кремля до Рейхстага».

1 мая в Липецком областном краеведческом музее начнёт работу электронная выставка «От Кремля до Рейхстага». Она создана на основе фондовой коллекции графических работ Центрального музея Великой Отечественной войны, уточняют в краеведческом музее. Представленные на выставке работы показывают долгую военную дорогу от стен Кремля до Бранденбургских ворот в Берлине.

В произведениях военных художников отражены важнейшие события этой войны: контрнаступление под Москвой, Московская битва, снятие Блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Берлинская наступательная операция.

Выставка будет работать в зале «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» до 31 мая 2019 года.
1 348
#День Победы #выставка
1

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