В Липецке привезут экспозицию из Центрального музея Великой Отечественной войны

Выставку назвали «От Кремля до Рейхстага».

1 мая в Липецком областном краеведческом музее начнёт работу электронная выставка «От Кремля до Рейхстага». Она создана на основе фондовой коллекции графических работ Центрального музея Великой Отечественной войны, уточняют в краеведческом музее. Представленные на выставке работы показывают долгую военную дорогу от стен Кремля до Бранденбургских ворот в Берлине.



В произведениях военных художников отражены важнейшие события этой войны: контрнаступление под Москвой, Московская битва, снятие Блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Берлинская наступательная операция.



Выставка будет работать в зале «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» до 31 мая 2019 года.