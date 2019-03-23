Общество
16 минут назад
Знаменитый липецкий ученый празднует юбилей
Алексею Райкову 90 лет.
Первый востоковед Липецкой области Алексей Райков, профессор Липецкого государственного университета им.П.П.Семенова-Тян-Шанского Константин Райков сегодня празднует 90-летие. Доктор исторических наук, профессор, индолог воспитал плеяду последователей, студентов и преподавателей ЛГПУ. Липецкому ученому посвятили большую познавательную статью в журнале «Гуманитарные исследования Центральной России».
Алексей Васильевич Райков родился 23 марта 1929 года в деревне Басовка Воронежской области. Его детские и юношеские годы опалила Великая Отечественная война, оккупация. После окончания семилетней школы в своем родном селе он учился в 1944-1947 годах в Павловском педучилище Воронежской области, самостоятельно освоил базовый курс английского языка. В 1951 году он закончил исторический факультет Курского педагогического института, определился со своими научными пристрастиями.
Он вспоминает: «У нас на истфаке появилась преподавательница истории стран Востока кандидат исторических наук, москвичка Елизавета Ивановна Гневушева, бывшая аспирантка советского востоковеда А.А. Губера… Я впервые с огромным интересом слушал лекции квалифицированного востоковеда. По моим вопросам и ответам на семинарах она скоро меня заметила, стала приобщать к индологии и однажды сказала, что мне нужно поступать в аспирантуру. Для студента провинциального вуза столичная аспирантура была где-то в заоблачных высях. Я был просто ошеломлен и высказал искреннее сомнение в том, что смогу там учиться. Она ответила: “Не боги горшки обжигают”». Алексей Васильевич стал изучать Восток, язык фарси. Райков сдал все экзамены на «отлично» и стал аспирантом Московского городского пединститута им. В.П. Потемкина. В аспирантуре Райков исследовал рабочее движение Индии, изучал язык урду, к которому с легкостью перешел с персидского языка, хинди. Кандидатскую диссертацию он защитил в 1957 году.
В 1963 году совершилось знаковое событие в жизни Алексея Васильевича – он перешел на работу в Липецкий государственный педагогический институт, где стал читать курс новой и новейшей истории стран Востока. И для исторического факультета ЛГПИ (ныне – ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского), без преувеличения, началась совершенно новая эпоха. Его лекции и семинарские занятия по Востоку отражали весь его темперамент исследователя, эрудицию зрелого ученого-востоковеда, к тому же знакомившего студентов с восточными языками, равно как и ревностно охранявшего чистоту русского языка. Точность формулировок, меткость фраз, отсутствие убивающих лекторское мастерство канцеляризмов, образная речь, помноженные на увлеченность своим предметом и широкие познания по гуманитарным наукам, любовь к поэзии сделали Алексея Васильевича одним из наиболее авторитетных и уважаемых преподавателей ЛГПУ. Алексея Васильевича Райкова знает каждый выпускник и студент истфака — как блестящего ученого, востоковеда, автора монографий, которые выходили на весь Советский Союз и Российскую Федерацию, а также как самого строгого преподавателя. Оценку «хорошо» у Райкова еще нужно было заслужить, затратив гораздо больше усилий, чем на «отлично» у других учителей. Истфаку ЛГПУ профессор посвятил 50 лет.
Алексей Васильевич Райков родился 23 марта 1929 года в деревне Басовка Воронежской области. Его детские и юношеские годы опалила Великая Отечественная война, оккупация. После окончания семилетней школы в своем родном селе он учился в 1944-1947 годах в Павловском педучилище Воронежской области, самостоятельно освоил базовый курс английского языка. В 1951 году он закончил исторический факультет Курского педагогического института, определился со своими научными пристрастиями.
Он вспоминает: «У нас на истфаке появилась преподавательница истории стран Востока кандидат исторических наук, москвичка Елизавета Ивановна Гневушева, бывшая аспирантка советского востоковеда А.А. Губера… Я впервые с огромным интересом слушал лекции квалифицированного востоковеда. По моим вопросам и ответам на семинарах она скоро меня заметила, стала приобщать к индологии и однажды сказала, что мне нужно поступать в аспирантуру. Для студента провинциального вуза столичная аспирантура была где-то в заоблачных высях. Я был просто ошеломлен и высказал искреннее сомнение в том, что смогу там учиться. Она ответила: “Не боги горшки обжигают”». Алексей Васильевич стал изучать Восток, язык фарси. Райков сдал все экзамены на «отлично» и стал аспирантом Московского городского пединститута им. В.П. Потемкина. В аспирантуре Райков исследовал рабочее движение Индии, изучал язык урду, к которому с легкостью перешел с персидского языка, хинди. Кандидатскую диссертацию он защитил в 1957 году.
В 1963 году совершилось знаковое событие в жизни Алексея Васильевича – он перешел на работу в Липецкий государственный педагогический институт, где стал читать курс новой и новейшей истории стран Востока. И для исторического факультета ЛГПИ (ныне – ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского), без преувеличения, началась совершенно новая эпоха. Его лекции и семинарские занятия по Востоку отражали весь его темперамент исследователя, эрудицию зрелого ученого-востоковеда, к тому же знакомившего студентов с восточными языками, равно как и ревностно охранявшего чистоту русского языка. Точность формулировок, меткость фраз, отсутствие убивающих лекторское мастерство канцеляризмов, образная речь, помноженные на увлеченность своим предметом и широкие познания по гуманитарным наукам, любовь к поэзии сделали Алексея Васильевича одним из наиболее авторитетных и уважаемых преподавателей ЛГПУ. Алексея Васильевича Райкова знает каждый выпускник и студент истфака — как блестящего ученого, востоковеда, автора монографий, которые выходили на весь Советский Союз и Российскую Федерацию, а также как самого строгого преподавателя. Оценку «хорошо» у Райкова еще нужно было заслужить, затратив гораздо больше усилий, чем на «отлично» у других учителей. Истфаку ЛГПУ профессор посвятил 50 лет.
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