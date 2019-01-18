Культовый игрок «Металлурга» в Липецк не приедет. Он пошел на повышение

Игорь Меньщиков впервые в тренерской карьере возглавил клуб ФНЛ.

Легенда «Металлурга» 90-х Игорь Меньщиков не приедет в начале апреля в Липецк, где его визит наверняка вызвал бы ажиотаж среди болельщиков старшего поколения.

6 апреля «Металлург» возобновит чемпионат 2018/19 матчем на своем поле против волгоградского «Ротора-2», который до последнего времени тренировал Меньщиков, но специалист пошел на повышение – теперь он будет руководить главной командой «Ротора», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Примечательно, что это уже третий (!) наставник, который возглавляет «Ротор» с начала сезона. Начинал чемпионат на тренерском мостике Роберт Евдокимов, затем его сменил Павел Могилевский, и вот – новая рокировка. Связана она с турнирным положением волжан: после 24 туров «Ротор» занимает 15-е место ФНЛ и находится всего в трех очках от «зоны вылета».

48-летний Меньщиков родился в Сургуте, но является воспитанником волгоградского спортивного интерната. Сделал себе имя, выступая за «Ротор», в составе которого выигрывал «серебряные» медали чемпионата России-1993 и становился финалистом Кубка страны-1995.

В 1996-98, а также второй части сезона-2001 выступал за «Металлург» - 120 матчей, 40 голов, был капитаном самого сильного состава «красно-черных» в истории чемпионатов России, который в 1997 году занял 2-е место в первом дивизионе (ныне – ФНЛ) и не попал в высшую лигу только из-за сокращения количества команд.

Выступал также за раменский «Сатурн», смоленский «Кристалл», элистинский «Уралан», владимирское «Торпедо».

Судя по всему, Меньщиков обладает и незаурядным тренерским талантом. В 2012-13 гг. он возглавлял «Тюмань», а затем в 2013-18 гг. успешно руководил ижевским «Зенитом», не раз признавался «тренером месяца» в группе «Восток». «Ротор-2», который он принял минувшим летом, под его началом тоже преобразился: из беспросветных аутсайдеров до команды, занимающей 9-е место в «Центре».



