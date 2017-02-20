Культура

22 минуты назад

Липецк вошёл в топ-10 туристических направлений на Масленицу

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#Масленица #туризм #рейтинг
Липецк вошёл в топ-10 туристических направлений на Масленицу

Рейтинг составлен по данным броней отелей.

Липецк вошёл в топ-10 туристических направлений на Масленицу. Об этом сообщает один из сервисов поиска отелей. Сервис определил самые популярные города для поездок на Масленицу. Рейтинг составлен по данным броней отелей, сделанных из Москвы, для проживания с 20 по 26 февраля 2017 года.

Первую десятку городов для поездок на Масленицу составляют Ярославль, Кострома, Владимир, Великий Новгород, Калуга, Тверь, Тула, Рязань, Липецк и Иваново. В городах из топ-10 проживание на Масленицу обойдется от 2,3 тысячи рублей до 3, 1 тысячи рублей в сутки.

По данным агентства ТурСтат, событийный туризм в России вырос на 20% за последний год. Первую десятку зарубежных городов, популярных для поездок на февральские праздники, составляют Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Таллин, Барселона, Ереван, Рига, Вильнюс и Рим.

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#Масленица #туризм #рейтинг

Комментарии (2)

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Местный

2 минуты назад
Бредовый рейтинг! На масленицу в говно-нижний парк ехать с Москвы, кому это в голову пришло?
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skrip

5 минут назад
Едут в Липецк за шапками из кошек,унтами из собак.Ну очень не здоровая обстановка в мире животных.
А может они едут для того что бы принять участие в митингах.
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