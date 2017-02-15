В Липецкую область возвращается похолодание

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем -6 -8.

16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза.