В Липецкой области стали меньше пить

Каждый житель нашего региона за год выпил 5,85 литра чистого спирта.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, алкогольный рынок Липецкой области формируют 407 юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии в 1398 объектах торговли, из них 274 предприятия общественного питания. По сравнению с прошлым годом количество лицензиатов снизилось на 9%, а количество торговых объектов увеличилось на 3%.



Количество организаций розничной торговли и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, составило 1418, что на 17% меньше по сравнению с прошлым годом.



Повышение требований к условиям реализации алкогольной продукции, установленных федеральным и областным законодательством, и принимаемые ограничительные меры позволили обеспечить снижение реализации алкогольной продукции с 2015 года на 1,02%, а с 2014 года на 23%.



Потребление учтенной алкогольной продукции в пересчете на душу населения в абсолютном алкоголе за 2016 год составило 5,85 л.



В структуре потребления основная доля приходится на пиво, пивные напитки и слабоалкогольную продукцию – 2,62 л; водка, коньяки, бренди, кольвадосы, ликероводочные изделия и коньячные напитки – 2,17 л; винодельческая продукция, шампанское и игристые вина – 1,06 л.



Выше среднего по району объемы потребления составили в Данковском районе. Наименьшее потребление в Становлянском районе.



На территории Липецкой области реализуют алкогольную продукцию 39 организаций и сетевых торговых компаний, зарегистрированных в других регионах (Московская область, Курская область, Тамбовская область, Орловская область, Воронежская область, Краснодарский край, г. Москва, г. Санкт-Петербург). На эти предприятия торговли приходится более трети от общего объема реализованной алкогольной продукции (39,5%) в 2016 году, что на 4,32% больше, чем годом ранее.



В целом по области реализовано 7 568 009,28 дал, в том числе, предприятиями общественного питания не более 4%.



По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, превышение допустимого уровня потребления алкогольной продукции (из расчета 8 л абсолютного алкоголя в год на душу населения) является крайне опасным для здоровья нации.



Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения с 2013 года на 55%, а также создание условий для дальнейшего снижения потребления алкогольной продукции – является одной из приоритетных задач Концепции «Реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской федерации на период до 2020 года».



Действующие нормы Закона способствуют сокращению случаев распития алкогольных напитков в общественных местах, снижению объемов потребления алкогольной продукции.



Сведения об объемах розничных продаж алкогольной продукции в Липецкой области сформированы на основании представленных деклараций юридических лиц и ИП. В рейтинге 85 субъектов РФ по эффективности государственного контроля за предоставлением деклараций Липецкая область в тройке лидеров. Доля предоставленных деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции составила 99,94%.