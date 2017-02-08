Закон "О защите конкуренции" нарушили 22 раза

А на рекламу пожаловались 60 раз.

В Липецком УФАС России подвели итоги работы службы за 2016 год. Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС, в прошлом году Липецким УФАС России рассмотрено 705 заявлений и жалоб, 572 административных дела. В 2016 году рассмотрено 214 заявлений, выдано 71 предупреждение, возбуждено 37 дел о нарушении антимонопольного законодательства, по результатам которых выдано 6 предписаний, это меньше чем в 2015 году (возбуждено 162 дела о нарушении антимонопольного законодательства, принято решений о наличии нарушений 149, выдано 101 предписание). Изменение структуры форм пресечения нарушений и количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства связано с вступлением с 5 января 2016года в действие новелл, коснувшихся в том числе круга действий (бездействий) монополистов, которые могут попасть в поле зрения антимонопольного органа. Так, не признается нарушением антимонопольного законодательства действия доминирующего хозяйствующего субъекта, ущемлением интереса конкретного физического лица или определенного круга лиц. В связи с расширением применения института предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, увеличилось количество выданных предупреждений. Нарушения антимонопольных требований фиксировались на рынках поставки электроэнергии, услуг по транспортировке газа, услуг по теплоснабжению, услуг по управлению многоквартирными домами, производства сельскохозяйственной продукции, услуг по размещению волоконно-оптических кабелей; при проведении торгов – в 22 случаях (в 2015 году - 18). Управлением проведено 5 плановых проверок органов власти (органов местного самоуправления). В 2015 году проведено 4 проверки. По результатам проверок, выдано 13 предупреждений, направлена информация в прокуратуры районов (в 2015 году по результатам проверок отчетного и предыдущего периода возбуждено 18 дел, выдано 11 предписаний). Всего за 2016 год поступило - 98 заявлений в отношении сетевых и ресурсоснабжающих организаций (за 2015 - 123). За 2016 год установлено 22 нарушения закона «О защите конкуренции», выразившееся в недобросовестной конкуренции, при этом возбуждено 3 дела и выдано 19 предупреждений. Таким образом, отсутствует тенденция по уменьшению количества выявлеяемых признаков нарушений, но в связи с изменениями в законодательстве сократилось количество возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства, принятие решений по которым влекут за собой привлечение к административной ответственности. Выросло количество рассмотренных ходатайств, в рамках государственного контроля за экономической ситуацией с 7 до 11 в отчетном периоде. Сделки совершались внутри группы лиц. В 2016 году Липецким УФАС России было рассмотрено 60 обращений физических и юридических лиц по вопросам о нарушениях законодательства о рекламе, возбуждено и рассмотрено 28 дел, выдано 2 предписания. В 2015 году - рассмотрено 111 обращений, возбуждено 21 дело, выдано 6 предписаний.