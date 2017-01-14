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НовостиОбщество

Липецкие моржи поздравили сербов

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0
14 января 2017 г., 16:57
202
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Липецкие моржи поздравили сербов

Дню Сербской Республики посвятили моржи свой заплыв

Поздравление моржи разместили в сообществе на двух языках: "С небольшим опозданием. Поздравляем братьев с днем Республики Сербской. 25 лет!!! Будьте здоровы, счастливы и созидательны. Любите и защищайте свою Родину !!! Сербы и русские братья на века !!!

Са малим закашњењем. Честитаем браћа са даном Републике Српске. Будите здрави, срећни и созидательны. Волите и одбранити своју Отаџбину !!! Срби и Руси браћа заувек!!"

Праздновать День Республики 9 января сербы решили на референдуме. Республика входит  в состав Боснии и Герцеговины по решению Дейтоновского соглашения после кровопролитной войны в Югославии. Сербия занимает половину Боснии. Провозглашена Республика Сербская 9 января 1992 года
Теги новости: моржи, Сербия,
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