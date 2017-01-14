Липецкие моржи поздравили сербов

Дню Сербской Республики посвятили моржи свой заплыв

Поздравление моржи разместили в сообществе на двух языках: "С небольшим опозданием. Поздравляем братьев с днем Республики Сербской. 25 лет!!! Будьте здоровы, счастливы и созидательны. Любите и защищайте свою Родину !!! Сербы и русские братья на века !!!Са малим закашњењем. Честитаем браћа са даном Републике Српске. Будите здрави, срећни и созидательны. Волите и одбранити своју Отаџбину !!! Срби и Руси браћа заувек!!"Праздновать День Республики 9 января сербы решили на референдуме. Республика входит в состав Боснии и Герцеговины по решению Дейтоновского соглашения после кровопролитной войны в Югославии. Сербия занимает половину Боснии. Провозглашена Республика Сербская 9 января 1992 года