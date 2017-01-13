Где в Липецке самый заснеженный двор?

Сегодня мы решили проехать по городу и попробовать определить двор, в котором больше всего снега. Мы побывали в нескольких районах Липецка, несколько раз едва не застряли в сугробах, и сделали высокоточные замеры «на глаз». Результаты нас удивили. Тройка самых сугробистых дворов вошла в это видео.
Но это мнение субъективно. Не исключено, что мы что-то упустили. Если ваш двор заметен сильнее – пишите нам на почту nm@gorod48.ru или в группу в социальных сетях vk.com/gorod48. И возможно именно к вам мы приедем в следующий раз.