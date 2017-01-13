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НовостиОбщество

Где в Липецке самый заснеженный двор?

Рекомендую
0
13 января 2017 г., 17:50
7
1070
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Где в Липецке самый заснеженный двор?

Мы составили свой рейтинг самых заваленных снегом дворов.

Смотреть видео
Где в Липецке самый заснеженный двор?
Сегодня мы решили проехать по городу и попробовать определить двор, в котором больше всего снега.  Мы побывали в нескольких районах Липецка, несколько раз едва не застряли в сугробах,  и сделали высокоточные замеры «на глаз». Результаты нас удивили. Тройка самых сугробистых дворов вошла в это видео.


Но это мнение субъективно. Не исключено, что мы что-то упустили. Если ваш двор заметен сильнее – пишите нам на почту  nm@gorod48.ru или в группу в социальных сетях vk.com/gorod48. И возможно именно к вам  мы приедем в следующий раз.
Теги новости: снегопад
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Ваши комментарии
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Катенька
13 января 2017 г., 19:04
Так везде. Приезжайте на ул. Титова, на ул. Московскую на 19м микрорайоне - машины на пузе пытаются прорваться.... Иванов бы так ездил... Не хватает техники...А куда она делась? Почему у ТЦ "Москва" расчищено? Потому что есть тракторишка, который ездит весь день туда-сюда. Наши управляшки, что бедные? Тогда вопрос - кто ворует деньги?
Кира
13 января 2017 г., 19:02
Здpaвcтвyйтe !

скажитe пожалуйcтa, ecлu я Вaм ckажy что я заpaбатываю
по 10.000 рyблeй в день ничего не делая Вы мнe пoвеpuте?

Думаю каk и вce cкaжите нeт такогo нe бывaeт, этo pазвод!

Все тak гoворят пoka caмu нe увuдят cвouми глaзaми!

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Вoт смoтрите cамu мoe видeо: http://www.denushkabalabushla.xyz/g4lxxIImnjL
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cчaстья, ycпeхов Вaм и Вaшuм Близkuм!!!
одуванчик
13 января 2017 г., 19:01
* из мэрии ,выходите чистить снег,лентяи толстожопые
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