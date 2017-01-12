По вопросам опеки консультируют в соцсетях

Стартовала акция "Правовой четверг".Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, 2017 год начался с запуска новой акции – «Правовой четверг». Каждую неделю, в четверг с 9:00 до 17:00 будет открыто онлайн консультирование по вопросам опеки и попечительства в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Свои вопросы и обращения за получением консультаций все желающие могут оставлять либо в группе «Вконтакте» «Опека и попечительство в Липецкой области» (обсуждение так и называется «Правовой четверг» – https://vk.com/topic-76175948_35043107), либо писать личные сообщения на страничку «Опека и попечительство в Липецкой области» «Вконтакте» и в «Одноклассниках».