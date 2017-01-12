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НовостиОбщество

По вопросам опеки консультируют в соцсетях

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0
12 января 2017 г., 11:28
227
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По вопросам опеки консультируют в соцсетях

Стартовала акция "Правовой четверг".

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, 2017 год начался с запуска новой акции – «Правовой четверг». Каждую неделю, в четверг с 9:00 до 17:00 будет открыто онлайн консультирование по вопросам опеки и попечительства в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Свои вопросы и обращения за получением консультаций все желающие могут оставлять либо в группе «Вконтакте» «Опека и попечительство в Липецкой области» (обсуждение так и называется «Правовой четверг» – https://vk.com/topic-76175948_35043107), либо писать личные сообщения на страничку «Опека и попечительство в Липецкой области» «Вконтакте» и в «Одноклассниках».
Теги новости: Опека, попечительство
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