«Ползущая пациентка» заинтересовала прокуратуру

Женщина так добиралась на рентген.Прокуратура Уфы начала проверку после видео в уфимской поликлинике, где женщина с травмированной ногой была вынуждена на четвереньках подниматься на второй этаж в рентген-кабинет из-за отсутствия специальной лестницы и проблем с лифтом, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.
Днем в соцсетях появилось шокирующее видео, на котором женщина с травмированной лодыжкой ползком добирается по лестнице к рентген-кабинету. Как оказалось, в тот день в поликлинике не работал лифт, а пандусов и других подъемников здесь не предусмотрено, пишет «Российская газета».
В Минздраве Башкирии сообщили, что специалисты ведомства выясняют все обстоятельства инцидента.