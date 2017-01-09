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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 9 января

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0
09 января 2017 г., 18:19
638
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Липецкая вечЁрка: 9 января

Беременность как итог праздника, запись к врачу и сугробные будни.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в понедельник, 9 января.

Самую высокую популярность снискала новость о новых криминальных Ромео и Джульетте. Визит на праздник обернулся для девочки беременностью.

Не менее интересна липчанам показалась тема качества и скорости оказания медицинской помощи. Местная пациента нашла способ попасть к нужному врачу в обозримом будущем, а не через регистратуру.

Оживленное обсуждение поднял вопрос уборки Липецка от рождественского снегопада. За красивыми выходными пришли будни, что заставляют трезво взглянуть на сугробы и чертыхаясь добираться на работу и домой.

Словесные баталии вызвало и сообщение об усовершенствовании работы транспорта Липецка. 182 млн рублей липчане предпочитают отдать на новые автобусы-трамваи-троллейбусы, а не на систему оплату проезда.

А вот самой хорошей новостью сегодня липчане посчитали заметку о том, что и богатые тоже плачут. Большими многомиллионными слезами.
Теги новости: Обзор, события
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