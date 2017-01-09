В Липецке за долги продают автосалон

Дилер торговал отечественным транспортом.

Электронный аукцион на право приобретения автосалона и техники липецкой компании ООО «Торговый дом «Аист» стартует 1 февраля. Двумя лотами организация постарается сформировать конкурсную массы для расчета с кредиторами.На торги выставлено помещение автосалона на улице Студеновская, земля под ним и подъемный стол, а также эвакуатор , подъемник и окрасочно-сушильная камера. Первый лот оценили в 65,2 млн рублей, второй — почти 665 000 рублей. Обладателем техники, земли и помещения станет тот, кто предложит максимальную стоимость в ходе торгов. Заметим, что новые торги — уже очередная попытка продать активы.Банкротство компании ООО «ТДА» было инициировано налоговой инспекцией в 2014 году. В рамках процесса свои требования к финансово несостоятельной организации заявили более десятка кредиторов — от фискальных служб до транспортных компаний. Общий объем долга превышает 75 млн рублей. Напомним, что липчанам «Аист» знаком как дилер Автоваза.