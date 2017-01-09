Липчанину грозит до 4 лет за интимную связь с несовершеннолетней

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15-летняя студентка сходила в гости, а потом забеременела.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, подозреваемый, зная о несовершеннолетии своей знакомой, в апреле 2016 года пригласил её к себе в гости и вступил с ней в интимные отношения. Факт совершенного преступления стал известен, после того, как 15-летняя студентка техникума встала на учет по беременности в женскую консультацию.

Вину в совершении преступления подозреваемый признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием проводится комплекс действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 4 лет лишения свободы.

