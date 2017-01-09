В Липецкой области на расчистку снега выходят добровольцы

Молодежь готова оказать помощь пенсионерам и инвалидам

Центр развития добровольчества объявил акцию помощи тем, кто сам не может справится с расчисткой своего двора от снега."Если вы знаете одиноких пожилых людей нашего региона, которым необходима помощь в расчистке дворов от снега, сообщите об этом по телефону (4742) 23-01-70", - сообщают в Центре."Кроме того, любой желающий может как присоединиться к добровольцам (для этого также нужно позвонить в Центр развития добровольчества), так и самостоятельно сделать доброе дело, убрав снег в своем дворе или на парковке. Тем, кто не постеснялся помочь коммунальным службам и жителям нашего региона в уборке снега, Центр развития добровольчества готов вручить памятные подарки!".Напомним, в самом областном центре на борьбу с прошедшим снегопадом, вышло 120 единиц техники.