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НовостиОбщество

В Липецкой области на расчистку снега выходят добровольцы

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09 января 2017 г., 14:44
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В Липецкой области на расчистку снега выходят добровольцы

Молодежь готова оказать помощь пенсионерам и инвалидам

Центр развития добровольчества объявил акцию помощи тем, кто сам не может справится с расчисткой своего двора от снега. 

"Если вы знаете одиноких пожилых людей нашего региона, которым необходима помощь в расчистке дворов от снега, сообщите об этом по телефону (4742) 23-01-70", - сообщают в Центре.

"Кроме того, любой желающий может как присоединиться к добровольцам (для этого также нужно позвонить в Центр развития добровольчества), так и самостоятельно сделать доброе дело, убрав снег в своем дворе или на парковке. Тем, кто не постеснялся помочь коммунальным службам и жителям нашего региона в уборке снега, Центр развития добровольчества готов вручить памятные подарки!".

Напомним, в самом областном центре на борьбу с прошедшим снегопадом, вышло 120 единиц техники.

Теги новости: снег,
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А жизнь всё уходит и дни всё короче
09 января 2017 г., 15:08
Что вам нужно? Снег расчистить? Как хорошо, что есть снег, есть звёзды, Луна, здоровые дети, родители, близкие.
житель
09 января 2017 г., 15:07
Наш Мэр только языком ля ля два сапога пара вместе с Губернатором
гость
09 января 2017 г., 15:07
Да мер никчемный
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