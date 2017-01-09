Липецкий транспорт поумнеет на 182 млн рублей

Новую систему оплаты проезда введут в середине года.

ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» объявило государственный тендер на выполнение работ по созданию автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте региона. Эту услугу в ведомстве оценили в 182,1 млн рублей.Тестовый комплекс оборудования в казенном доме планируют увидеть уже в начале февраля, а запустить систему в работу — до конца июня. Усовершенствование липецкого транспорта пройдет в рамках вопроса оплаты платежа. С этой целью будут созданы сервисы по безналичному пополнению транспортных карт, а также вводятся новые функции: например, дистанционная блокировка карт. Коих, между прочим, планируют выпустить аж 1,5 млн. Среди них — немало персональных. Карточки с ФИО и фотографиями получат те, кто имеют право на льготный проезд.Система будет функционировать на всех типах транспортных средств, используемых перевозчиками Липецкой Области. Их насчитали 654 единицы.Система технологически будет совместима с действующей системой «Липецк Транспорт». Нагрузка на оборудование рассчитана из объема 1 млн оплат проезда в день.При успешном завершении тендера подрядчик на выполнение заказа будет известен уже в январе. Примечательно, что полностью его работа будет оплачена только через пять лет — в декабре 2021 года. Расходы покроют из бюджета Липецкой области.