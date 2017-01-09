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НовостиОбщество

Липецкий транспорт поумнеет на 182 млн рублей

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09 января 2017 г., 11:37
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Липецкий транспорт поумнеет на 182 млн рублей

Новую систему оплаты проезда введут в середине года.

ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» объявило государственный тендер на выполнение работ по созданию автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте региона. Эту услугу в ведомстве оценили в 182,1 млн рублей.

Тестовый комплекс оборудования в казенном доме планируют увидеть уже в начале февраля, а запустить систему в работу — до конца июня. Усовершенствование липецкого транспорта пройдет в рамках вопроса оплаты платежа. С этой целью будут созданы сервисы по безналичному пополнению транспортных карт, а также вводятся новые функции: например, дистанционная блокировка карт. Коих, между прочим, планируют выпустить аж 1,5 млн. Среди них — немало персональных. Карточки с ФИО и фотографиями получат те, кто имеют право на льготный проезд.

Система будет функционировать на всех типах транспортных средств, используемых перевозчиками Липецкой Области. Их насчитали 654 единицы.
Система технологически будет совместима с действующей системой «Липецк Транспорт». Нагрузка на оборудование рассчитана из объема 1 млн оплат проезда в день.

При успешном завершении тендера подрядчик на выполнение заказа будет известен уже в январе. Примечательно, что полностью его работа будет оплачена только через пять лет — в декабре 2021 года. Расходы покроют из бюджета Липецкой области.
Теги новости: Транспорт, тендер, закупка
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гостья
09 января 2017 г., 12:09
не поняла...т.е. сейчас карту куп за свои деньги, а потом их аннулируют и покупай другую?????
валерий
09 января 2017 г., 12:02
новые автобусы это конечно хорошо. но сних же не отпилишь...
вот ведь
09 января 2017 г., 11:56
у нас, оказывается, город-миллионник? Оо
1,5кк карточек они выпустят... это по 1 запасной для каждого, да с учетом совместимости с действующей сейчас транспортной системой? хрена се, не стесняются в открытую бюджет "осваивать")))) ню-ню
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