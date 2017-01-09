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НовостиОбщество

Липчанка нашла способ попасть к врачу без очередей

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2
09 января 2017 г., 14:07
1
1900
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Липчанка нашла способ попасть к врачу без очередей

Нужно ввести небольшую коррективу в систему.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елена Шипулина предложила свой способ быстрого назначения приема у врачей узкого профиля в лечебно-профилактических учреждениях Липецка. По мнению автора идеи, в существующую систему записи нужно ввести минимальные коррективы.

- Чтобы записаться к узкому специалисту, рекомендованному терапевтом, больному нужно прийти рано утром и отстоять длинную очередь в регистратуру. Поскольку в кабинетах всех терапевтов уже стоят компьютеры, проще было бы врачу или медсестре сразу записать больного к нужному специалисту и выдать соответствующий талон. Это помогло бы избежать очереди, сберечь нервы, здоровье и время как больных, так и работников регистратуры, особенно в период острых респираторных заболеваний, - считает автор инициативы.

Предложение о коррективах в записи к врачам Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 28 января. Если к этому инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецкой области.

Теги новости: Запись, врач, инициатива
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Л.
09 января 2017 г., 14:18
Безобразие к узким специалистам вообще не попасть , вот нареформировали.
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