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НовостиОбщество

Выставка лучших видов Липецкой области откроется в Чаплыгине

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0
09 января 2017 г., 17:35
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Выставка лучших видов Липецкой области откроется в Чаплыгине

13 января в чаплыгинском Доме-музее купечества откроется выставка работ областного творческого конкурса “Я живу в Липецкой области!”.

Напомним, Центр событийного туризма собирал фотоработы, рисунки, стихи и прозу о Липецком крае в течение нескольких месяцев; на региональной декаде туризма в октябре 2016 были названы имена победителей конкурса. Работы участников в течение месяца экспонировались в Липецке.

На выставке в Чаплыгине будут представлены лучшие фотоработы и рисунки – всего 43 произведения наших земляков. Вход свободный, экспозиция один месяц пробудет в Доме-музее купечества (ул. Советская, 78; с 9:00 до 18:00, выходной – понедельник). После этого выставка переедет в другой район Липецкой области.

Передвижная выставка работ участников областного творческого конкурса “Я живу в Липецкой области!” пройдет в разных муниципальных образованиях региона, сообщили в Центре событийного туризма.

Теги новости: выставка
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