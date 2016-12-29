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НовостиБизнес

За подарками – в новый «Читай-город»!

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0
29 декабря 2016 г., 08:00
281
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За подарками – в новый «Читай-город»!

До Нового года остались считанные дни, а Вы еще не успели купить подарки?

Для Вас хорошая новость – в Липецке открылся четвертый книжный магазин федеральной сети «Читай-город». Здесь есть все, чтобы настроиться на новогоднюю волну и придумать нескучные занятия взрослым и детям.

В книжном магазине «Читай-город» в ТЦ «Европа» представлен огромный выбор литературы - вечная классика и популярные современные авторы, востребованная бизнес-литература и мейнстрим в области красоты и здоровья. Каждый найдет здесь то, что поможет ему сделать свою жизнь интереснее, полнее, просто разнообразить досуг или получить новый опыт, идеи и знания.

Заботливые родители могут выбрать замечательные книги-игрушки и волшебные сказки, которые будут читать вместе с детьми долгими зимними вечерами. А креативные хозяйки почерпнут из книг оригинальные идеи  праздничного оформления и рецепты новогодних блюд.

Найти нужную книгу не составит труда – продуманная система навигации быстро приведет покупателя к цели. Кроме произведений литературы, в «Читай-городе» есть то, что превратит семью в команду, а холодные и короткие дни - в сплошное веселье: товары для хобби, детского и взрослого творчества, игры, милые сувениры и добрые открытки. А тем, кто выбирает подарки и не может определиться с предпочтениями, пригодятся подарочные сертификаты номиналом от 500 рублей.

Встречаемся в «Читай-городе»! С наступающим Новым годом!

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Адрес магазина:
г. Липецк, ул. Советская, 66, ТЦ «Европа»


www.chitai-gorod.ru

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