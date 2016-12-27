Новогодний утренник для детей-сирот прошел в Добринском районе

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В Резиденции Деда Мороза Добринской центральной межпоселенческой библиотеки состоялся новогодний утренник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей Добринского района.

Его организаторами выступили отдел по опеке и попечительству администрации Добринского муниципального района и МБУК «Добринская центральная районная библиотека».

Дети и родители из замещающих семей попали в настоящую зимнюю сказку: нарядный зал, красивая, большая елка, новогодняя музыка – все это создавало атмосферу праздника, радости и волшебства. Вместе со сказочными персонажами ребята спасали Елочку от пиратов, отгадывали загадки Снегурочки, пели, танцевали, участвовали в конкурсах и с большой радостью читали стихи Деду Морозу. «Мастерская Деда Мороза» пригласила всех желающих на мастер-класс «Разноцветные ладошки», по изготовлению новогодней елки в технике аппликации. В «Литературном серпантине», ребятам представилась возможность подумать логически и решить ребусы, загадки и литературные викторины, а игровая программа «Вот и снова Новый год» пригласила всех желающих принять участие в забавных конкурсах и попробовать себя в роли артистов.

Все девчонки и мальчишки получили в подарок игрушки и сладости. Кроме того, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Добринского муниципального района в возрасте до 18 лет получили новогодние подарки. Средства на приобретение новогодних подарков, призов в виде игрушек и сладостей, выделены администрацией Добринского муниципального района Липецкой области из местного бюджета по программе «Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2015-2020 годы», сообщает управление опеки и попечительства Липецкой области.