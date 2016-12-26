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НовостиКультура

В день общенационального траура в Липецке состоится концерт

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1
26 декабря 2016 г., 17:22
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В день общенационального траура в Липецке состоится концерт

Отменять концерт в «Унионе» не стали.

Несмотря на общенациональный траур по жертвам авиакатастрофы над Чёрным морем, в Липецке в концертном зале имени Тихона Хренникова сегодня состоится концерт. Напомним, в Ту-154 погибли 92 человека, большинство — артисты Ансамбля имени Александрова.

Липецкая филармония сегодня представит завершающий концерт цикла «Декабрьские вечера», на который приехала гость из Люксембурга - лауреат международных и всероссийских конкурсов Алёна Баева. По словам организаторов, она выступает в легендарных залах, сотрудничает с известными дирижерами и играет на скрипке работы Страдивари. Возможно, именно из-за расходов на приглашенную звезду отменять мероприятие всё-таки не стали. Интересно, что те же н овогодние утренники в детских садах Липецка сегодня отложили - посчитали неэтичным для малышей водить хороводы с Дедом Морозом.

- Концерт отменять не стали: наше руководство решило, что концерт классической музыки никак не противоречит траурным мероприятиям, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь Наталья Панова. - Кроме того, в наступающем 2017 году филармония планирует провести концерт, посвященной памяти артистов Ансамбля имени Александрова.

В день траура Алёна Баева представит концертную программу для скрипки соло «Зимняя соната», в которой прозвучат сонаты И.С.Баха, Э.Изаи, Б.Бартока.

Теги новости: траур, Ту-54, самолёт, авиакатастрофа,
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