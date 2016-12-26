В Липецке завтра на площади Петра Великого появится сказочная карета

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Об этом GOROD48 сообщил директор МКП Липецкгорсвет Валерий Кузбаев.

Обещанный новогодний подарок липчанам от мэрии и бизнес-сообщества в виде новогодней кареты, запряженной парой коней, наконец-то прибыла в Липецк.Об этом GOROD48 сообщил директор МКП Липецкгорсвет Валерий Кузбаев.Завтра украшенную сотнями светодиодных лампочек новогоднюю инсталляцию, выполненную вполовину натуральной величины коней и кареты, специалисты муниципального предприятия установят на площади Петра Великого. Завтра же она должна засиять праздничными огнями.