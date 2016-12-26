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НовостиОбщество

В Липецке завтра на площади Петра Великого появится сказочная карета

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0
26 декабря 2016 г., 15:35
6
883
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В Липецке завтра на площади Петра Великого появится сказочная карета
Фото: svet.enyx.ru

Об этом GOROD48 сообщил директор МКП Липецкгорсвет Валерий Кузбаев.

Обещанный новогодний подарок липчанам от мэрии и бизнес-сообщества в виде новогодней кареты, запряженной парой коней, наконец-то прибыла в Липецк.

Об этом GOROD48 сообщил директор МКП Липецкгорсвет Валерий Кузбаев.

Завтра украшенную сотнями светодиодных лампочек новогоднюю инсталляцию, выполненную вполовину натуральной величины коней и кареты, специалисты муниципального предприятия установят на площади Петра Великого. Завтра же она должна засиять праздничными огнями.
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Ваши комментарии
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нн
26 декабря 2016 г., 17:53
площадь скучная и совсем не праздничная! почему во всем городе нигде нет символа нового года - Деда Мороза и снегурочки?
ёжик из тумана
26 декабря 2016 г., 17:40
а почему только в половину величины? вопрос прокуратуре: кто "отпилил" половину?
проходящий мимо
26 декабря 2016 г., 17:37
Вам мининум нужен , нам зрелищ давай... Пир во время чумы(((
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