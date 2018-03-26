Общество

сегодня, 09:27

Православные Чтения состоятся в конце апреля

215
#чтения #религия
Православные Чтения состоятся в конце апреля

Организаторы ведут прием заявок.

26 – 28 апреля в Липецкой области состоится XIV международный форум «Задонские свято-тихоновские образовательные чтения «Святитель Тихон Задонский на перекрестке традиций». Организаторами встречи выступили региональное управление внутренней политики и ЛГПУ им. П.П. Семнова-Тян-Шанского.

26 апреля состоится пленарное заседание. 27 апреля будет организована работа секций и круглых столов. В ходе работы Чтений планируется проведение дискуссионных площадок, открытых уроков, мастер-классов, презентации монографий, учебных пособий, организация книжных выставок.

28 апреля состоится поездка в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь с молебном у раки святителя Тихона Задонского, экскурсией по монастырю, монастырской трапезой и посещением святых источников.

Участниками конференции могут стать священнослужители, научные работники, руководители и преподаватели учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, докторанты и аспиранты, студенты, медицинские и социальные работники. Заявки принимаются до 1 апреля на электронную почту nin741@ya.ru.

Цель Чтений – объединение усилий церкви, органов государственной власти, образовательных учреждений и общественных организаций в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, возрождения и укрепления православных традиций, осмысление значения духовно-нравственного начала в образовании, науке и культуре.
215
#чтения #религия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области внедрят стандарты поддержки добровольчества
#добровольчество #волонтеры
В Липецкой области внедрят стандарты поддержки добровольчества

8 минут назад

Общество
Липчанин нашел средство от проблем у моста
#транспорт #движение #инициатива
Липчанин нашел средство от проблем у моста

27 минут назад

Общество
Сотрудники Роспотребнадзора вышли в совместный рейд с ГИБДД
#ГИБДД #рейд #роспотребнадзор
Сотрудники Роспотребнадзора вышли в совместный рейд с ГИБДД

36 минут назад

Общество
Липчанки на год отказались от спиртного
#обет трезвости
2
Липчанки на год отказались от спиртного

40 минут назад

Общество
В Липецке не будет ни одного уличного туалета
#туалет
10
В Липецке не будет ни одного уличного туалета

40 минут назад

Общество
Юные липчане побывали в анапском «Городе мастеров будущего»
#образование
Юные липчане побывали в анапском «Городе мастеров будущего»

44 минуты назад

Общество