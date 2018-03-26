Общество
сегодня, 09:27
Православные Чтения состоятся в конце апреля
Организаторы ведут прием заявок.
26 – 28 апреля в Липецкой области состоится XIV международный форум «Задонские свято-тихоновские образовательные чтения «Святитель Тихон Задонский на перекрестке традиций». Организаторами встречи выступили региональное управление внутренней политики и ЛГПУ им. П.П. Семнова-Тян-Шанского.
26 апреля состоится пленарное заседание. 27 апреля будет организована работа секций и круглых столов. В ходе работы Чтений планируется проведение дискуссионных площадок, открытых уроков, мастер-классов, презентации монографий, учебных пособий, организация книжных выставок.
28 апреля состоится поездка в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь с молебном у раки святителя Тихона Задонского, экскурсией по монастырю, монастырской трапезой и посещением святых источников.
Участниками конференции могут стать священнослужители, научные работники, руководители и преподаватели учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, докторанты и аспиранты, студенты, медицинские и социальные работники. Заявки принимаются до 1 апреля на электронную почту nin741@ya.ru.
Цель Чтений – объединение усилий церкви, органов государственной власти, образовательных учреждений и общественных организаций в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, возрождения и укрепления православных традиций, осмысление значения духовно-нравственного начала в образовании, науке и культуре.
26 апреля состоится пленарное заседание. 27 апреля будет организована работа секций и круглых столов. В ходе работы Чтений планируется проведение дискуссионных площадок, открытых уроков, мастер-классов, презентации монографий, учебных пособий, организация книжных выставок.
28 апреля состоится поездка в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь с молебном у раки святителя Тихона Задонского, экскурсией по монастырю, монастырской трапезой и посещением святых источников.
Участниками конференции могут стать священнослужители, научные работники, руководители и преподаватели учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, докторанты и аспиранты, студенты, медицинские и социальные работники. Заявки принимаются до 1 апреля на электронную почту nin741@ya.ru.
Цель Чтений – объединение усилий церкви, органов государственной власти, образовательных учреждений и общественных организаций в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, возрождения и укрепления православных традиций, осмысление значения духовно-нравственного начала в образовании, науке и культуре.