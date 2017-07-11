Происшествия

34 минуты назад

Липчанка в канун празднования 23 февраля украла деньги с карты подруги

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#кража
Липчанка в канун празднования 23 февраля украла деньги с карты подруги

Владелица «пластика» скомпрометировала пин-код.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении безработной вдовы и матери двух малолетних детей. Безработную женщину привлекли к ответственности за кражу в значительном размере.

Как указано в приговоре, липчанка обокрала приятельницу в ночь на 25 февраля. Злоумышленница вытащила банковскую карточку из кошелька потерпевшей. Зная пин-код, подсудимая обналичила в двух банкоматах содержимое счета на общую сумму 16 500 рублей. Свой материальный ущерб владелица карты оценила как значительный.

Подсудимая признала свою вину. В качестве смягчающих обстоятельств приняли явку с повинной, а также наличие малолетних детей у виновной.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 150 часов обязательных работ.
211
#кража

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