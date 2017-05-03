В Липецкой области начали проверять летние лагеря

Сегодня начались проверки загородных оздоровительных лагерей области.

Летом на территории Липецкой области будут функционировать 347 оздоровительных лагерей, в том числе 17 загородных и 330 пришкольных лагерей дневного пребывания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области в преддверии летних каникул осуществляются плановые и внеплановые выездные проверки противопожарного состояния лагерей. Сегодня сотрудники федерального государственного пожарного надзора начали проверку загородных оздоровительных лагерей области.

Главная цель проверок – обеспечить безопасность детей и персонала лагерей. Особое внимание инспекторы уделяют содержанию зданий и помещений, путей эвакуации, состоянию электрических сетей, противопожарного водопровода, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, проверяют наличие минерализованных полос в лагерях, находящихся в лесных массивах. Если лагерь находится в хвойном лесу, то необходима его опашка, ширина которой не должна быть менее 3-х метров. Основное внимание уделяется автоматической пожарной сигнализации помещений.

Кроме того, проверяются знания действий персонала в дневное и ночное время, по использованию первичных средств пожаротушения и организации эвакуации в случае возникновения ЧС и пожара, до прибытия первых пожарных подразделений.