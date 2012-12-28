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сегодня, 11:40
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Депутаты предлагают увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей

По словам депутатов, это необходимо из-за высокого уровня инфляции.

Депутаты от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным направили на отзыв в правительство проект закона, который предлагает увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей, — передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения хотят внести в статью «О минимальном размере оплаты труда». Согласно ему, сейчас размер МРОТ составляет 27 093 рубля.

Проектом закона предлагается установить с 1 января 2027 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей. По мнению парламентариев, это необходимо из-за высокого уровня инфляции, значительной стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ.

По словам Афонина, позицию КПРФ разделяют представители Общественной палаты, которые считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 50 тысяч рублей с учетом инфляции, стоимости продуктовой корзины и уровня тарифов ЖКХ.

«Коммунисты неоднократно выступали за существенное увеличение МРОТ, который должен соответствовать реальному уровню цен и потребностям людей. Предлагаемая нами сумма в 50 тысяч рублей — это минимальный порог, который позволяет человеку оплатить самые необходимые расходы и сохранить хотя бы скромный уровень жизни», — заявил депутат.

Он добавил, что многие недобросовестные работодатели официально оформляют работников на минимальный оклад, а остальную часть заработной платы выплачивают «в конверте», из-за чего люди теряют пенсионные накопления и социальные гарантии.

«Повышение МРОТ поможет сократить количество таких «серых» схем, а бюджет государства получит дополнительные поступления в виде НДФЛ и страховых взносов», — резюмировал парламентарий.
МРОТ
экономика
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Комментарии (1)

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Сначала новые
пенсионерка
сегодня, 15:05
бред сивой кобылы Не примут тем более МРОТ дальше пенсии- вон дадут копейки и пляшите Каждый год новвое хотят сделать-но увы-а так мечтайте мечтайте и будет нам радости с 1 октября накрутят ХОЗЯЕВА электричества газа мусора электроэнергии разами и довольствуйтесь
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