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В России
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сегодня, 11:40
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Депутаты предлагают увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей
По словам депутатов, это необходимо из-за высокого уровня инфляции.
Изменения хотят внести в статью «О минимальном размере оплаты труда». Согласно ему, сейчас размер МРОТ составляет 27 093 рубля.
Проектом закона предлагается установить с 1 января 2027 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей. По мнению парламентариев, это необходимо из-за высокого уровня инфляции, значительной стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ.
По словам Афонина, позицию КПРФ разделяют представители Общественной палаты, которые считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 50 тысяч рублей с учетом инфляции, стоимости продуктовой корзины и уровня тарифов ЖКХ.
«Коммунисты неоднократно выступали за существенное увеличение МРОТ, который должен соответствовать реальному уровню цен и потребностям людей. Предлагаемая нами сумма в 50 тысяч рублей — это минимальный порог, который позволяет человеку оплатить самые необходимые расходы и сохранить хотя бы скромный уровень жизни», — заявил депутат.
Он добавил, что многие недобросовестные работодатели официально оформляют работников на минимальный оклад, а остальную часть заработной платы выплачивают «в конверте», из-за чего люди теряют пенсионные накопления и социальные гарантии.
«Повышение МРОТ поможет сократить количество таких «серых» схем, а бюджет государства получит дополнительные поступления в виде НДФЛ и страховых взносов», — резюмировал парламентарий.
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