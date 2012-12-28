В России
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40 минут назад
В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус
Экскурсионный автобус Yutong Автобус, опрокинувшийся в районе деревни Сверчково, перевозил пассажиров из Москвы в Углич. В ДТП пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всего в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых несовершеннолетних. Предварительно, ДТП произошло из-за технической неполадки в автобусе, при этом транспортное средство было выпущено в 2026 году.
"Следственными органами СК России по Ярославской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
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