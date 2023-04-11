Происшествия

27 минут назад

34-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении матери

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#конфликт #побои
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34-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении матери

Непробудное пьянство в первые дни января привело к трагедии.

Заместитель прокурора Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего липчанина, обвиняемого в смертельном избиении матери.

Эта чудовищная история произошла на январских праздниках в доме №13 на улице Пришвина. По поводу наступления нового 2023 года мать и сын вместе сильно злоупотребляли спиртным. Настолько сильно, что женщина с 3 по 5 января никуда не выходила из дома и почти всегда находилась в лежачем состоянии — не могла даже самостоятельно сесть, подняться ей постоянно помогал сын. Но женщина держалась в вертикальном положении недолго — по несколько минут и снова ложилась обратно. 5 января после нескольких просьб матери помочь присесть сын сильно разозлился, он стал агрессивным, начал высказывать матери своё недовольство, повышать голос и нецензурно выражаться.

По версии следствия, в какой-то момент конфликт дошёл до рукоприкладства — сын несколько раз ударил мать по лицу, потом по животу. При этом женщина умоляла не бить и звала на помощь. Но сын зажал ей рот.

Как полагает следствие, всего мужчина нанёс женщине не менее 16 ударов руками и ногами по голове и туловищу, рукам и ногам, от которых женщина пыталась закрываться руками, но безуспешно.

5 января в 23:05 женщину госпитализировали в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный Сокол», где вечером 12 января она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияний, ушиба головного мозга, отёка головного мозга, двусторонней серозно-гнойной пневмонии.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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#конфликт #побои
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Koммунист

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