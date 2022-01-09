Спасатели на аэролодке предупреждали рыбаков о смертельной опасности

Спасатели рассказывают отдыхающим и рыбакам о правилах безопасности.

С начало года сотрудниками МЧС провели более 70 рейдов в Липецкой области по нарушениям на льду, особенно с массовым пребывание людей.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, для патрулирования используются разные транспортные средства. В их числе аэролодка, которая позволяет перемещаться с высокой скоростью по замерзшим водным объектам.Спасатели рассказывают отдыхающим и рыбакам о правилах безопасности. А для закрепления раздают памятки. Среди запретов в это время года попадает выход на лед в пьяном состоянии, спортивные игры, большое скопление людей, и нельзя выходить на тонкий лед на реках с быстрым течением.Как отметили в пресс-службе ведомства, с начала года нарушителей на льду не выявлено.