Общество

54 минуты назад

Спасатели на аэролодке предупреждали рыбаков о смертельной опасности

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#ГИМС #МЧС #лёд
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Спасатели на аэролодке предупреждали рыбаков о смертельной опасности

Спасатели рассказывают отдыхающим и рыбакам о правилах безопасности.

С начало года сотрудниками МЧС провели более 70 рейдов в Липецкой области по нарушениям на льду, особенно с массовым пребывание людей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, для патрулирования используются разные транспортные средства. В их числе аэролодка, которая позволяет перемещаться с высокой скоростью по замерзшим водным объектам.

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Спасатели рассказывают отдыхающим и рыбакам о правилах безопасности. А для закрепления раздают памятки. Среди запретов в это время года попадает выход на лед в пьяном состоянии, спортивные игры, большое скопление людей, и нельзя выходить на тонкий лед на реках с быстрым течением. 

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Как отметили в пресс-службе ведомства, с начала года нарушителей на льду не выявлено.
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#ГИМС #МЧС #лёд
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Комментарии (4)

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Пьяный слесарь НЛМК.

8 минут назад
Делать нечего этим рыбакам тонут круглый год им не привыкать.
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Игорь

13 минут назад
Уже на льду нельзя больше двух собираться бред
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Зимний рыбак

15 минут назад
Кто же посадил этого "спасателя 60+" за руль этой чудо-лодки? Когда он последний раз проходил медкомиссию на право управления этим агрегатом, с помощью которого МЧС раздаёт никому не нужные советы
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Рекурсия

20 минут назад
Чем больше рыбаков утонет в этом году, тем меньше их утонет в следующем!
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