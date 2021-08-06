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В Красноярске стена обрушилась на припаркованные автомобили

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#обрушение
В Красноярске подпорная стена обрушилась на парковку из-за сильного дождя, повреждены пять машин, - сообщает ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось утром около 9-00 по московскому времени. Под завалами находятся четыре легковушки и один грузовик.

"В автомобилях людей не было, пострадавших нет", — рассказали спасатели.

По данным МЧС, недалеко расположен 10-этажный дом, его жильцов эвакуируют. К месту происшествия направили оперативные службы и спасателей. Там работают 24 человека и 6 единиц техники.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с падением подпорной стены в Советском районе г. Красноярска.

По предварительной информации, 6 августа в районе дома № 50а по пр. 60 лет Образования СССР произошло обрушение стены, под которой оказалось 5 автомобилей. В настоящее время сумма причиненного имущественного ущерба устанавливается, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание подпорной стены в надлежащем состоянии. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отмечается в пресс-релизе ведомства.

По предварительным данным, застройщик возвел стену при строительстве многоквартирного здания.

"После сдачи дома в эксплуатацию на обслуживание в управляющую организацию, муниципалитету передана не была", — рассказали в инстанции.

Девелопер, как добавили там, отрицает свою причастность к возведению подпорки, - передает РИА Новости.
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#обрушение

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