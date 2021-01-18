Происшествия

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Сбитая на улице Доватора женщина госпитализирована

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#авария #ДТП
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Сбитая на улице Доватора женщина госпитализирована

30-летняя женщина попала под колёса машины на нерегулируемом пешеходном переходе.

30-летняя липчанка  сбитая автомобилем «Киа» на нерегулируемом переходе у дома №6 по улице Доватора госпитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

Напомним, ДТП произошло днем 18 января. 36-летний водитель автомобиля «Киа» сбил женщину на пешеходном переходе. Первую помощь пострадавшей оказали прохожие.
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#авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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Гость

11 минут назад
Какая там была КИА? Кто знает?
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===

16 минут назад
Пешеход всегда прав, но не всегда жив! Гололед! ....
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Владимир

41 минуту назад
На фото Доватора улица, рядом с Магнитом.
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Умудренная опытом

44 минуты назад
Тридцатилетняя женщина.
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правда

51 минуту назад
то сначала пишут на Доватора,а теперь на Депутатской,после праздников голова походу не прошла)))!!!
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