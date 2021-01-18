Происшествия
сегодня, 14:25
Сбитая на улице Доватора женщина госпитализирована
30-летняя женщина попала под колёса машины на нерегулируемом пешеходном переходе.
30-летняя липчанка сбитая автомобилем «Киа» на нерегулируемом переходе у дома №6 по улице Доватора госпитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, ДТП произошло днем 18 января. 36-летний водитель автомобиля «Киа» сбил женщину на пешеходном переходе. Первую помощь пострадавшей оказали прохожие.
Напомним, ДТП произошло днем 18 января. 36-летний водитель автомобиля «Киа» сбил женщину на пешеходном переходе. Первую помощь пострадавшей оказали прохожие.
Гость
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Владимир
Умудренная опытом
правда