Общество

сегодня, 12:05

С начала декабря в районе Новолипецка было отловлено 95 бездомных собак

8 776
#собаки #животные
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С начала декабря в районе Новолипецка было отловлено 95 бездомных собак

Все заявки от липчан отработаны.

Как рассказали GOROD48 в отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка, с 1 по 15 декабря в районе Новолипецка было отловлено 95 бездомных собак.

- Ни одной неотработанной заявки от жителей нет, - отметили в мэрии. - Заявки на отлов бездомных животных можно оставить по телефону приёмной департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

Напомним, третий день в соцсетях Липецка появляются сообщения о стае собак в районе Новолипецка, которые пугают людей. Как уверяют липчане, особенно много агрессивных бродячих животных по улицам Фестивальная и Олеко Дундича. Про то, как на Новолипецке собаки пугают людей, даже сняли видео.

В соответствии с изменениями в 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными», которые вступили в силу с 1 января 2020 года, для безнадзорных животных возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания» с неснимаемой меткой. В Липецке работа по отлову бездомных собак ведется городским управлением главного смотрителя.  В соответствии с требованиями закона, их обрабатывают и прививают, помещают на двухнедельный карантин. Если опасений касательно состояния здоровья животного нет, собака не проявляет агрессии, спустя две недели её помечают бирками и возвращают в естественную среду обитания. Бирка показывает и специалистам, которые занимаются отловом, и самим липчанам, что такие собаки не нуждаются в повторном отлове. Это знак, что животное не принесет вреда и потомства.

Заявку на отлов бездомных животных можно оставить по телефону 34-01-63, а также написав в инстаграм городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства @depdor.lip, оставив при этом ФИО и контактные данные.
8 776
#собаки #животные
3

Комментарии (8)

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светлана.

8 минут назад
ну и фоточку подобрали.. специально чтобы людей животными попугать???
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Липчанка жителю

36 минут назад
Собаки-то даже бродячие получше многих людей будут)
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

41 минуту назад
Липчанка, наверно там же, где и на собак...
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Я так думаю

45 минут назад
Липчанка, если вы на них бочку катите, то этим трансагенство занимается.
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Житель.

48 минут назад
Какая милая собачка на картинке, может липчанка домой такую хочет!
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с Дачного

50 минут назад
на Новолипецке отловили ,а к нам на Дачный привезли ,собаки огромные с чипами,у нас таких не было, в районе школы, пятиэтажки,на площади у магазина.
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Защитник природы

52 минуты назад
Кому хоть эти бедные животные помешали? Отстреливают без суда и следствия . Преступники в другом месте сидят и пилят бюджет.
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Липчанка

сегодня, 12:23
Где можно оставить заявку на отлов наркоманов и алкашей?
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