Общество
сегодня, 12:05
С начала декабря в районе Новолипецка было отловлено 95 бездомных собак
Все заявки от липчан отработаны.
Как рассказали GOROD48 в отделе взаимодействия со СМИ администрации города Липецка, с 1 по 15 декабря в районе Новолипецка было отловлено 95 бездомных собак.
- Ни одной неотработанной заявки от жителей нет, - отметили в мэрии. - Заявки на отлов бездомных животных можно оставить по телефону приёмной департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
Напомним, третий день в соцсетях Липецка появляются сообщения о стае собак в районе Новолипецка, которые пугают людей. Как уверяют липчане, особенно много агрессивных бродячих животных по улицам Фестивальная и Олеко Дундича. Про то, как на Новолипецке собаки пугают людей, даже сняли видео.
В соответствии с изменениями в 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными», которые вступили в силу с 1 января 2020 года, для безнадзорных животных возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания» с неснимаемой меткой. В Липецке работа по отлову бездомных собак ведется городским управлением главного смотрителя. В соответствии с требованиями закона, их обрабатывают и прививают, помещают на двухнедельный карантин. Если опасений касательно состояния здоровья животного нет, собака не проявляет агрессии, спустя две недели её помечают бирками и возвращают в естественную среду обитания. Бирка показывает и специалистам, которые занимаются отловом, и самим липчанам, что такие собаки не нуждаются в повторном отлове. Это знак, что животное не принесет вреда и потомства.
Заявку на отлов бездомных животных можно оставить по телефону 34-01-63, а также написав в инстаграм городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства @depdor.lip, оставив при этом ФИО и контактные данные.
- Ни одной неотработанной заявки от жителей нет, - отметили в мэрии. - Заявки на отлов бездомных животных можно оставить по телефону приёмной департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
Напомним, третий день в соцсетях Липецка появляются сообщения о стае собак в районе Новолипецка, которые пугают людей. Как уверяют липчане, особенно много агрессивных бродячих животных по улицам Фестивальная и Олеко Дундича. Про то, как на Новолипецке собаки пугают людей, даже сняли видео.
В соответствии с изменениями в 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными», которые вступили в силу с 1 января 2020 года, для безнадзорных животных возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания» с неснимаемой меткой. В Липецке работа по отлову бездомных собак ведется городским управлением главного смотрителя. В соответствии с требованиями закона, их обрабатывают и прививают, помещают на двухнедельный карантин. Если опасений касательно состояния здоровья животного нет, собака не проявляет агрессии, спустя две недели её помечают бирками и возвращают в естественную среду обитания. Бирка показывает и специалистам, которые занимаются отловом, и самим липчанам, что такие собаки не нуждаются в повторном отлове. Это знак, что животное не принесет вреда и потомства.
Заявку на отлов бездомных животных можно оставить по телефону 34-01-63, а также написав в инстаграм городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства @depdor.lip, оставив при этом ФИО и контактные данные.
светлана.
Липчанка жителю
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)
Я так думаю
Житель.
с Дачного
Защитник природы
Липчанка