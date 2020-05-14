Малый бизнес начнет принимать карты «Мир» с 1 сентября

Торговые предприятия с оборотом от 30 млн рублей в год начнут принимать к оплате карты «Мир» уже с 1 сентября 2020 года.





В свою очередь, президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий считает отсутствие возможности расплатиться картой «МИР» масштабной проблемой, поскольку пенсионеры и сотрудники бюджетной сферы, которые получают зарплату на нацкарты, не могут ими воспользоваться в небольших торговых точках.



Кроме того, законопроект позволит снизить зависимость от зарубежных платежных систем, подчеркнул Заблоцкий

Соответствующие поправки планируется принять до конца июля, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.По его словам, этот законопроект должен быть приоритетным, поскольку карты с национальной платежной системой необходимо популяризовать и обеспечить устойчивость в их использовании, чтобы можно было расплачиваться повсеместно.В свою очередь, президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий считает отсутствие возможности расплатиться картой «МИР» масштабной проблемой, поскольку пенсионеры и сотрудники бюджетной сферы, которые получают зарплату на нацкарты, не могут ими воспользоваться в небольших торговых точках.Кроме того, законопроект позволит снизить зависимость от зарубежных платежных систем, подчеркнул Заблоцкий