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сегодня, 13:35

Малый бизнес начнет принимать карты «Мир» с 1 сентября

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#платежные системы #карта «Мир»
Малый бизнес начнет принимать карты «Мир» с 1 сентября

Торговые предприятия с оборотом от 30 млн рублей в год начнут принимать к оплате карты «Мир» уже с 1 сентября 2020 года. 

Соответствующие поправки планируется принять до конца июля, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.По его словам, этот законопроект должен быть приоритетным, поскольку карты с национальной платежной системой необходимо популяризовать и обеспечить устойчивость в их использовании, чтобы можно было расплачиваться повсеместно. 

В свою очередь, президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий считает отсутствие возможности расплатиться картой «МИР» масштабной проблемой, поскольку пенсионеры и сотрудники бюджетной сферы, которые получают зарплату на нацкарты, не могут ими воспользоваться в небольших торговых точках. 

Кроме того, законопроект позволит снизить зависимость от зарубежных платежных систем, подчеркнул Заблоцкий 
150
#платежные системы #карта «Мир»

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