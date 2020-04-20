Общество
сегодня, 08:54
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства возглавил Николай Дергунов
Соответствующее распоряжение подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. К исполнению обязанностей Николай Дергунов приступил с сегодняшнего дня, 20 апреля.
- Николай Дергунов будет курировать работу департамента, а также его подведомственных учреждений – управлений главного смотрителя, благоустройства и муниципальных предприятий «Зеленхоз», «Липецкгорсвет», - сообщает пресс-служба мэрии.
На посту председателя департаментаНиколай Дергунов сменил Николая Воронина, который 17 апреля ушёл в отставку по собственному желанию.
Николай Дергунов родился в 1987 году в Липецке. В 2009 окончил Липецкий государственный политехнический университет по специализации «Производство стройматериалов, изделий и конструкций». В 2011 получил диплом ЛГТУ «Стратегический менеджмент». Кандидат технических наук.
Трудовой путь начал в 2014 году. Работал инженером технического надзора в строительной компании, директором проектной организации, начальником производственно-технического отдела. В 2017 году устроился в управление главного смотрителя администрации Липецка – ведущим инженером, затем начальником инвестиционного отдела. С января 2019 года по апрель 2020-го был директором МКП «Липецкгорсвет».
- Николай Дергунов будет курировать работу департамента, а также его подведомственных учреждений – управлений главного смотрителя, благоустройства и муниципальных предприятий «Зеленхоз», «Липецкгорсвет», - сообщает пресс-служба мэрии.
На посту председателя департаментаНиколай Дергунов сменил Николая Воронина, который 17 апреля ушёл в отставку по собственному желанию.
Николай Дергунов родился в 1987 году в Липецке. В 2009 окончил Липецкий государственный политехнический университет по специализации «Производство стройматериалов, изделий и конструкций». В 2011 получил диплом ЛГТУ «Стратегический менеджмент». Кандидат технических наук.
Трудовой путь начал в 2014 году. Работал инженером технического надзора в строительной компании, директором проектной организации, начальником производственно-технического отдела. В 2017 году устроился в управление главного смотрителя администрации Липецка – ведущим инженером, затем начальником инвестиционного отдела. С января 2019 года по апрель 2020-го был директором МКП «Липецкгорсвет».
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