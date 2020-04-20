Общество

сегодня, 08:54

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства возглавил Николай Дергунов

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#кадры
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Департамент дорожного хозяйства и благоустройства возглавил Николай Дергунов
Соответствующее распоряжение подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. К исполнению обязанностей Николай Дергунов приступил с сегодняшнего дня, 20 апреля.

- Николай Дергунов будет курировать работу департамента, а также его подведомственных учреждений – управлений главного смотрителя, благоустройства и муниципальных предприятий «Зеленхоз», «Липецкгорсвет», - сообщает пресс-служба мэрии.

На посту председателя департаментаНиколай Дергунов сменил Николая Воронина, который 17 апреля ушёл в отставку по собственному желанию. 

Николай Дергунов родился в 1987 году в Липецке. В 2009 окончил Липецкий государственный политехнический университет по специализации «Производство стройматериалов, изделий и конструкций». В 2011 получил диплом ЛГТУ «Стратегический менеджмент». Кандидат технических наук.
 
Трудовой путь начал в 2014 году. Работал инженером технического надзора в строительной компании, директором проектной организации, начальником производственно-технического отдела. В 2017 году устроился в управление главного смотрителя администрации Липецка – ведущим инженером, затем начальником инвестиционного отдела. С января 2019 года по апрель 2020-го был директором МКП «Липецкгорсвет».
 
15 1485
#кадры
2

Комментарии (15)

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Просто проходящий мимо

2 минуты назад
Мне 50 лет, но я с БОЛЬШИМ уважением отношусь к Николаю Николаевичу, взвалившему на себя эту ношу. Дай бог ему сил и терпения!!! А за тех, кто пишет пакости, не зная его, мне стыдно... Этот молодой человек - трудоголик!!! Честный и порядочный человек!!! К сожалению, таких сейчас мало, в этом беда нашего общества: многие готовы прячась за монитором критиковать и геройствовать, а взяться, засучить рукава и работать ЧЕСТНО - единицы.
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Главное должность а опыта 0.

2 минуты назад
Нет чтобы какого нибудь прораб, мастера поставить? Кто в действительности владел профессии,знал всё тонкости работы, а этот походу пока вникнит растащат что осталось.
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Гость

11 минут назад
Косит под президента, часы на правой руке, но лицо выдаёт и пиджак как у фраерка.
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Хохохо

19 минут назад
ааа, они команду и не дают,просто должность занимают.
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ааа

21 минуту назад
Сын директора ГУК Сырская стал теперь председателем. Но ГУК СЫрская Дергунов развалил, не сегодня-завтра придет писец. Странно что сын даже на Руднике лампочки не может дать команду чтобы вкрутили...Рудник потемкина деревня, а сын директора управляшки был начальником горсвета. Но теперь работа у всех попрет
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Надежда

25 минут назад
Ё мае опять * ....Ков ставят к власти, ну они направят,себе в карманы
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молодой тупняк

30 минут назад
Е мое, их задача не спрашивать, а воровать, ну а чтоб крайних не было, нужно постоянно менять состав, сколько за последнее время сменилось министров обороны?! А как правительство ошибаться начало, так медвежёнка в отставку на другую должность, никто не за что не отвечает и уже давно! Работали хорошо и отвечали за свои действия или без действия при Сталине, ну и после него ещё какое-то время.
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Е мое

35 минут назад
Задолбали перестановки! С кого и когда спрашивать начнете?
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смехопанорама

35 минут назад
Ирина Да , Коля Воронин , аж исхудал бедняга , на этой должностёнке , округлился от недосыпа аб народе !
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молодой тупняк

36 минут назад
Он слишком молодой, а значит хочет хорошей и красивой жизни, содержать семью и детей, ну или жениться. Делаю вывод что воровать будет много.
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