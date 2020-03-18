20 минут назад
Бывших полицейских признали виновными в мошенничестве
Приговором Правобережного районного суда Липецка двое бывших участковых уполномоченных полиции признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ст.159 ч.3 УК РФ).
«Решив использовать ситуацию в своих интересах, вместе коллегой он разработал план завладения денежными средствами правонарушителя. Используя служебное положение, мошенники установили номер телефона скрывшегося водителя и предложили ему встретиться в отделе полиции. При встрече они сообщили гражданину о якобы проводимой ими проверки по факту ДТП и убедили передать им 5 000 рублей за благоприятное для него исход дела», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
О мошенничестве потерпевший сообщил в УМВД России по Липецкой области и в результате оперативных мероприятий участковые были изобличены и впоследствии предстали перед судом.
Подсудимые не признали свою вину, сославшись на провокацию со стороны потерпевшего.
Однако учитывая позицию государственного обвинителя, суд признал законным предъявленное им обвинение и приговорил каждого к штрафу в доход государства в размере 150 тысяч рублей.
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