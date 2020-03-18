Происшествия

20 минут назад

Бывших полицейских признали виновными в мошенничестве

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#мошенничество
Бывших полицейских признали виновными в мошенничестве

Приговором Правобережного районного суда Липецка двое бывших участковых уполномоченных полиции признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ст.159 ч.3 УК РФ).

Как установлено материалами уголовного дела, старший участковый уполномоченный полиции стал очевидцем аварии с участием двух автомобилей, водитель одного из которых скрылся с места происшествия. 

«Решив использовать ситуацию в своих интересах, вместе коллегой он разработал план завладения денежными средствами правонарушителя. Используя служебное положение, мошенники установили номер телефона скрывшегося водителя и предложили ему встретиться в отделе полиции. При встрече они сообщили гражданину о якобы проводимой ими проверки по факту ДТП и убедили передать им 5 000 рублей за благоприятное для него исход дела», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.  

О мошенничестве потерпевший сообщил в УМВД России по Липецкой области и в результате оперативных мероприятий участковые были изобличены и впоследствии предстали перед судом.

Подсудимые не признали свою вину, сославшись на провокацию со стороны потерпевшего.

Однако учитывая позицию государственного обвинителя, суд признал законным предъявленное им обвинение и приговорил каждого к штрафу в доход государства в размере 150 тысяч рублей.


1 467
#мошенничество

Комментарии (1)

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Вся Россия

11 минут назад
Одно мошенничество !, Слава великому Путину !, Нефть подешевело вдвое!, почему не дешевеет бензин ,Путин ?!.
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