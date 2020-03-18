Бывших полицейских признали виновными в мошенничестве

Приговором Правобережного районного суда Липецка двое бывших участковых уполномоченных полиции признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ст.159 ч.3 УК РФ).

Как установлено материалами уголовного дела, старший участковый уполномоченный полиции стал очевидцем аварии с участием двух автомобилей, водитель одного из которых скрылся с места происшествия.



«Решив использовать ситуацию в своих интересах, вместе коллегой он разработал план завладения денежными средствами правонарушителя. Используя служебное положение, мошенники установили номер телефона скрывшегося водителя и предложили ему встретиться в отделе полиции. При встрече они сообщили гражданину о якобы проводимой ими проверки по факту ДТП и убедили передать им 5 000 рублей за благоприятное для него исход дела», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



О мошенничестве потерпевший сообщил в УМВД России по Липецкой области и в результате оперативных мероприятий участковые были изобличены и впоследствии предстали перед судом.



Подсудимые не признали свою вину, сославшись на провокацию со стороны потерпевшего.



Однако учитывая позицию государственного обвинителя, суд признал законным предъявленное им обвинение и приговорил каждого к штрафу в доход государства в размере 150 тысяч рублей.





