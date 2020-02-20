В России

49 минут назад

Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России

127
#коронавирус

В октябре Россию может накрыть эпидемия коронавируса. Такой прогноз «Известиям» дал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Лукашев напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру.

Он уверен, что COVID-2019 не исчезнет сам по себе, и допускает возможность масштабной эпидемии.

«Продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая, и хотя он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах. Причем у нас есть сведения о числе инфицированных только из стран с сильной медициной. Что происходит в развивающихся государствах, мы можем только предполагать», — отметил он.

При этом профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов полагает, что паниковать рано, ведь страны, в том числе и Россия, принимают «достаточно серьезные меры» по предотвращению распространения заболевания.


Так, с 20 февраля вступит в силу временный запрет на въезд в Россию гражданам КНР, приезжающим в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности.


Москва уже приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное, а также забрала своих граждан из провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Всех эвакуированных поместили в медицинский центр под Тюменью на двухнедельный карантин, который завершился 19 февраля.


Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 19 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2004 человек, подтвержденных случаев заражения — более 74 тыс. 


127
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Объем украденных данных финансовых организаций за 2019 год вырос в 27 раз

44 минуты назад

В России
Девочка утонула в ванной когда ее мать была на свидании
#утонула
2
Девочка утонула в ванной когда ее мать была на свидании

сегодня, 16:05

В России
Пьяный полицейский напал на таксиста
#грабеж. такси
Пьяный полицейский напал на таксиста

сегодня, 16:00

В России
Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане
#жесткая посадка
Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане

сегодня, 15:52

В России
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
#Шнуров #политика #выборы
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

сегодня, 15:27

В России
Программа материнского капитала расширена
#материнский капитал
Программа материнского капитала расширена

сегодня, 15:18

В России