Спорт

26 минут назад

Миниатюрный липецкий силач за одни соревнования четырежды побил рекорд Европы

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#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #Николай Грачев
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Миниатюрный липецкий силач за одни соревнования четырежды побил рекорд Европы

Не отставали от уникума и другие липецкие атлеты.

Вновь удивил общественность силач из Липецкого района Николай Грачёв, которому в нынешнем году исполнится 64 года. Возраст вновь оказался не властен над любителем силовых видов спорта, который стал одним из героев мастерского турнира «Зимний шторм-2» в Воронеже по версии Национальной федерации пауэрлифтинга (НАП).

Грачёв выступал среди ветеранов 60-64 лет без специальной экипировки в самой легкой весовой категории до 52 кг (собственный вес атлета меньше 50 кг) в становой тяге. Упражнение подразумевает подъем штанги от пола от пола до пояса, здесь задействованы ноги, руки и главным образом спина.

Николай был явно в ударе – по крайней мере, в каждом из своих подходов он улучшал рекорды Старого Света. Последовательно планка рекордов Европы руками Грачёва перемещалась так: 120 кг, 125 кг, 127,5 кг. За три удачных подхода в пауэрлифтинге полагается призовой, четвертый, и когда Грачёв вновь вышел к штанге, он вновь улучшим высшее европейское достижение в своём возрасте и весе– теперь до 130 кг. Получается, что пенсионер каждый раз поднимал почти полтора собственных веса!

Грачёв получил «золотую» медаль победителя турнира и всеобщее признание болельщиков и коллег.

Как рассказал GOROD48 Николай, он доволен своими результатами, но на пик формы планирует выйти к апрелю, когда в Белгороде состоится Кубок мира по версии НАП.

В Воронеже выступили еще несколько наших земляков. Юрий Кузнецов (55-59 лет, до 90 кг) участвовал в так называемой народной становой тяге. Ему предстояло поднять 200-килограммовую штангу на количество повторений. В итоге ветеран пожарной охраны выполнил 17 подъемов и заслужил «золото».

Владимир Берестнев (40-44 года, до 125 кг) тоже вышел на помост в народной становой тяге – подъеме 150-килограммового снаряда на количество повторений. И с результатом 21 подъем стал победителем. И Кузнецов, и Берестнев при этом побили рекорды Европы по версии НАП.

Отличилась и представительница прекрасной половины (упоминание про слабый пол тут просто неуместно!) Елена Макарова. В соревнованиях по жиму лежа в специальной софт-экипировке среди женщин 55-59 лет в весовой категории до 67 кг она стала победительницей с результатом в 135 кг, т.е. два собственных веса!

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#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #Николай Грачев
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Комментарии (1)

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Глупый

11 минут назад
Молодец,Коля! Так держать!
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