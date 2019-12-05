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48 минут назад
Киев не исключает привилегий Донбассу
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Формулу Штайнмайера могут вписать в реальность Украины.
Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев готов имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, пишет ТАСС. Также Киев планирует провести конституционную реформу в части децентрализации, в рамках которой Луганская и Донецкая народные республики получат дополнительные полномочия.
Также представитель Зеленского заявил, что Украина готова выполнить пункт минских соглашений о проведении конституционной реформы и предоставлении неподконтрольным территориями Луганской и Донецкой областей особых полномочий. Однако Ермак подчеркнул, что речь не идет о федерализации или автономии.
Соглашение по "формуле Штайнмайера" было подписано 1 октября 2019 года в ходе встречи трехсторонней контактной группы, напоминает «Комсомольская правда». После этого Украину охватили протестные акции - на улицу вышли люди, в основном радикалы, и выступили против "капитуляции".
Также представитель Зеленского заявил, что Украина готова выполнить пункт минских соглашений о проведении конституционной реформы и предоставлении неподконтрольным территориями Луганской и Донецкой областей особых полномочий. Однако Ермак подчеркнул, что речь не идет о федерализации или автономии.
Соглашение по "формуле Штайнмайера" было подписано 1 октября 2019 года в ходе встречи трехсторонней контактной группы, напоминает «Комсомольская правда». После этого Украину охватили протестные акции - на улицу вышли люди, в основном радикалы, и выступили против "капитуляции".
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