Происшествия
20 минут назад
В Липецке метнули «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль
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Наряд полиции приехал усмирить драку и чуть не лишился машины.
Вчера в Липецке к дому №21 по проспекту Победы прибыл наряд ППС на служебном автомобиле «УАЗ». Полицейских вызвали усмирить драку.
Участников конфликта, кроме одного, задержали. После того, как мужчина скрылся, в сторону патрульного автомобиля прилетела бутылка с горючей жидкостью. Она разбилась рядом с автомобилем, поэтому огонь повредил только краску на двери. По данным GOROD48, бутылка с горючей жидкостью была брошена из одного из окон дома.
- В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленника пока не нашли, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Проверку инцидента начали сотрудники СУ СК России по Липецкой области, так как действия поджигателя были направлено в сторону полицейских при исполнении служебных обязанностей.
Участников конфликта, кроме одного, задержали. После того, как мужчина скрылся, в сторону патрульного автомобиля прилетела бутылка с горючей жидкостью. Она разбилась рядом с автомобилем, поэтому огонь повредил только краску на двери. По данным GOROD48, бутылка с горючей жидкостью была брошена из одного из окон дома.
- В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленника пока не нашли, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Проверку инцидента начали сотрудники СУ СК России по Липецкой области, так как действия поджигателя были направлено в сторону полицейских при исполнении служебных обязанностей.
5 493
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