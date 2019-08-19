В Липецке метнули «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль

Наряд полиции приехал усмирить драку и чуть не лишился машины.

Вчера в Липецке к дому №21 по проспекту Победы прибыл наряд ППС на служебном автомобиле «УАЗ». Полицейских вызвали усмирить драку.



Участников конфликта, кроме одного, задержали. После того, как мужчина скрылся, в сторону патрульного автомобиля прилетела бутылка с горючей жидкостью. Она разбилась рядом с автомобилем, поэтому огонь повредил только краску на двери. По данным GOROD48, бутылка с горючей жидкостью была брошена из одного из окон дома.



- В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленника пока не нашли, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Проверку инцидента начали сотрудники СУ СК России по Липецкой области, так как действия поджигателя были направлено в сторону полицейских при исполнении служебных обязанностей.

