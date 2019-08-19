Происшествия

20 минут назад

В Липецке метнули «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль

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#поджог #автомобиль
В Липецке метнули «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль

Наряд полиции приехал усмирить драку и чуть не лишился машины.

Вчера в Липецке к дому №21 по проспекту Победы прибыл наряд ППС на служебном автомобиле «УАЗ». Полицейских вызвали усмирить драку.

Участников конфликта, кроме одного, задержали. После того, как мужчина скрылся, в сторону патрульного автомобиля прилетела бутылка с горючей жидкостью. Она разбилась рядом с автомобилем, поэтому огонь повредил только краску на двери.  По данным GOROD48, бутылка с горючей жидкостью была брошена из одного из окон дома.

- В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленника пока не нашли, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

Проверку инцидента начали сотрудники СУ СК России по Липецкой области, так как действия поджигателя были направлено в сторону полицейских при исполнении служебных обязанностей.
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#поджог #автомобиль

Комментарии (5)

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Бывалый

2 минуты назад
Еде остались машины чиновников из администрации .
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Бывалый

3 минуты назад
Тут два варианта или ветеран который жёг немецкие танки под Москвой или хохол с майдана !
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Ха

4 минуты назад
Вот это номер
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Григорьев

10 минут назад
Началось то, о чём я предупреждал. Бутылка пока не долетела, опыта наберутся, будет долетать. Да и про обрез, орудие пролетариата, забывать не стоит.
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Лев

14 минут назад
Теперь полицаев будут жечь,гражданские машины перестали жечь уже 2 дня
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