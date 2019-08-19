НЛМК Live

18 минут назад

В Липецкой области реализуют 11 проектов грантовой программы «Стальное дерево»

74
#Стальное дерево #НЛМК
В Липецкой области реализуют 11 проектов грантовой программы «Стальное дерево»

В 2019 году в Липецке, Данкове, Добровском, Грязинском и Липецком районах реализуют 11 проектов грантовой программы «Стальное дерево».  

В Данкове до конца года оборудуют спортивный парк в микрорайоне "Южный" и построят площадку для скейтборда в Парке пионеров, в Добровском районе организуют молодежную эколого-археологическую экспедицию, в селе Петровское Грязинского района установят новую спортивную площадку. В Липецке оснастят новым оборудованием онко- и наркодиспансеры, обустроят сквер в микрорайоне Матырский, создадут сеть оздоровительных пространств для пожилых людей. В районе села Вербилово активисты очистят береговую зону реки Воронеж. Один из проектов предполагает организацию бесплатной юридической помощь для сельских жителей отдаленных районов области. 

На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие»направит более 2 млн рублей.  Всего жители Липецка и четырех районов области на рассмотрение конкурсной комиссии предложили 24 проекта. Лучшие инициативы отбирали представители НЛМК, благотворительного фонда «Милосердие», администраций региона, городских и сельских поселений. Они оценивали актуальность и социальную направленность проектов, вовлеченность общественности в их реализацию. На каждую из одобренных инициатив фонд выделил грант в размере до 300 тыс. рублей.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует на территории Липецкой области с 2017 года. Уже в первый год в Липецке активисты – молодые лидеры НЛМК -  воплотили в жизнь 11 общественно полезных природоохранных инициатив. С 2018 года программа стала открыта для жителей Липецкой области, общественных экологических организаций, а также для двух других регионов присутствия Группы НЛМК - Старого Оскола (Белгородский край), где находится Стойленский ГОК, и Заринска (Алтайский край), где расположено предприятие Алтай-Кокс.

При поддержке «Стального дерева» в прошлом году липецкие активисты очищали от мусора зону для занятий маунтибайком, русло реки Воронеж, обновляли сквер в 11 микрорайоне, сажали деревья в городских парках. Для Липецкого областного наркодиспансера было закуплено медицинское оборудование, которое помогает ранней диагностике наркозависимости у подростков. В течение 2018 года в Липецке, Заринске и Старом Осколе активисты завершили 21 социально значимый проект. В 30-ти мероприятиях программы участвовали свыше 5000 человек. Общими усилиями только за один год высадили более 500 деревьев.  

74
#Стальное дерево #НЛМК

Еще в рубрике

НЛМК наградили дипломом за вклад в охрану окружающей среды
#экология
1
НЛМК наградили дипломом за вклад в охрану окружающей среды

15.08.2019 10:46

НЛМК Live
Группа НЛМК подписала соглашения о сотрудничестве с лидерами рынка металлоторговли России
#онлайн-продажи
Группа НЛМК подписала соглашения о сотрудничестве с лидерами рынка металлоторговли России

01.08.2019 12:20

НЛМК Live
Группа НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на новую платформу
#онлайн-продажи
Группа НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на новую платформу

01.08.2019 12:19

НЛМК Live
Цех горячего проката НЛМК отметил полувековой юбилей
Цех горячего проката НЛМК отметил полувековой юбилей

31.07.2019 11:48

НЛМК Live
НЛМК завершил благоустройство экологического парка «Лебединое озеро»
#экология #парк «Лебединое озеро»
НЛМК завершил благоустройство экологического парка «Лебединое озеро»

30.07.2019 13:25

НЛМК Live
Ветераны НЛМК боролись за кубок по мини-футболу
#НЛМК
Ветераны НЛМК боролись за кубок по мини-футболу

29.07.2019 14:56

НЛМК Live