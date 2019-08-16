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Липецкий пенсионер попался в Татарстане на серии обманов

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#мошенничество
Липецкий пенсионер попался в Татарстане на серии обманов

В городе Бугульме республики Татарстан полицейские задержали троих подозреваемых в нескольких мошенничествах. Среди задержанных - 62-летний житель Липецкой области.

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Как сообщает министерство внутренних дел по республике Татарстан, 12 августа в Нижнекамском районе республики обманули двух женщин. Обе лишись денег после того, как побывали в банке.

В ходе опроса полицейские выяснили, что к первой из женщин, после того как она вышла из банка, подошел незнакомец, поднял с земли что-то похожее на пачку денег и предложил отойти в сторонку. К ним подбежал еще один мужчина и заявил, что именно он потерял эти деньги. Женщину заставили показать содержимое карманов, и она передала мошеннику три тысячи, снятые со сберегательного счета. Мужчина, пересчитав купюры, вернул деньги. Позже пострадавшая обнаружила, что ее три тысячи пропали.

Вторую потерпевшую, которая побывала в том же банке и сняла 40 000 рублей, мошенники догнали у ее подъезда. Под тем же предлогом потерянных денег женщину заставили показать содержимое сумки. Пересчитали и положили обратно ее средства. Дома, потерпевшая обнаружила пропажу 40 000 рублей.

По «горячим следам» подозреваемые были задержаны в городе Бугульме. Ими оказались 43-летний гражданин Украины, 62-летний житель Липецкой области и 50-летний гражданин Республики Казахстан.

Кроме этого, была установлена причастность задержанных к краже денег у жительницы Набережных Челнов. Из ее сумки украли 23 0000 рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовное дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Установлено, что задержанные причастны к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Нижегородской области и Республики Чувашия.
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#мошенничество

Комментарии (1)

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2 минуты назад
Так же эти ублюдки совершили несколько краж и подобным образом и в Липецке, в том числе и у моей знакомой.Мразь, которая на фото, сидел в сбербанке наблюдал, а чурка ускоглазый на улице разводил. Сколько раз повторять, сняли деньги, бегом домой не останавливаясь. В сбербанках вообще гадко, кабинок нет, деньги отслюнявливают у всех на виду.
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