Сотрудница одного из банков Липецкой области обвиняется в хищении 380 тысяч рублей

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней бывшего менеджера одного из банков, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемая, занимая должность старшего менеджера одного из отделений банка и пользуясь доверием клиентов, систематически обманывала их, присваивая денежные средства вкладчиков. Так, с апреля по август 2016 года жертвами её махинаций стали 9 человек.



Действовала обвиняемая по одной схеме. При обслуживании клиентов по операциям с вкладами, сотрудница банка снимала с их счетов денежные средства в размере, превышающем истребованную ими сумму, и присваивала их. Если же к ней обращались с целью пополнить вклад, то деньги на счета клиентов поступали не в полном объеме. Таким образом, сотрудница банка похитила денежные средства вкладчиков в общей сумме 380 тысяч рублей. Пропажу потерпевшие заметили только при повторном обращении в отделение банка. После проведенной службой собственной безопасности проверки обвиняемая была уволена.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемая признала и погасила причиненный материальный ущерб в полном объеме. При допросе она пояснила следователю, что совершила мошенничество из-за тяжелого материального положения, не позволяющего ей выплачивать несколько кредитов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 6 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.