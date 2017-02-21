В Липецкой области до 5 градусов тепла

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля облачно с прояснениями, ночью умеренные, местами небольшие осадки, днем небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси.

Ветер западный 8-13 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 0 до 5 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Температура ночью 0-2 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.

22 февраля стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 34 градусов ниже нуля.