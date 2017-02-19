В Воловском районе в пожаре пострадал человек

Огонь практически уничтожил дом в селе Нижнее Большое

В 19:12 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в Воловском районе, в селе Нижнее Большое, на ул. Школьная, 53.



К месту пожара выехали: 2 отделения 17 ПСЧ, ДПД (3 чел.).



В результате загорания огнем повреждено: внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 34 кв. м., кровля по всей площади. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.