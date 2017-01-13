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НовостиОбщество

«Точка зрения»: Если цены на продукты в магазине резко или заметно растут?

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13 января 2017 г., 12:00
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«Точка зрения»: Если цены на продукты в магазине резко или заметно растут?

Если цены  на  продукты в магазине резко или заметно растут, то на это можно пожаловаться. И даже, может быть, цена снизится. Куда обращаться с такими жалобами? - «Точка зрения» Ольги Сидоровой — директора агентства содействия развитию торговой деятельности Липецкой области.  

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Об этом сегодня в программе «Точка зрения»

 
Ольга Сидорова
Директора агентства содействия развитию торговой деятельности Липецкой области 

«У нас в управлении потребительского рынка была такая функция, как мониторинг цен. Теперь эту функцию передали в агентство. У нас 4 человека занимаются мониторингом. Но он не направлен только на фиксирование цены, а задача - найти рычаги воздействия и повлиять на незаконное необоснованное повышение цены.»

 «Все обращения граждан в управление потребительского рынка будут переданы нам.»

 «Мониторинг цен идет и в выходные и в праздничные дни. Потому что торговый бизнес должен быть под оком покупателя, общественных организаций и наших специалистов каждый день. Особенно в праздничные дни, когда есть возможность под шумок, сделать «праздничные» цены.»

 «Были ведь и такие случаи – приходим в каникулы в магазин – а там всего одно наименование молока – за 88 рублей.»

 «Если в магазине огурцы стоят выше 200 рублей – это неправильно.»


Теги новости: точка зрения
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человек
13 января 2017 г., 12:55
Забывают владельцы торговых центров народную истину:"Жадность фрайера СГУБИЛА"
Из серии "Прилетит вдруг волшебник ..."
13 января 2017 г., 12:12
Если цены растут каждый день, то это значит "Не верной дорогой ведёте нас , бывшие товарищи "
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