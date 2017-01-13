«Точка зрения»: Если цены на продукты в магазине резко или заметно растут?

Если цены на продукты в магазине резко или заметно растут, то на это можно пожаловаться. И даже, может быть, цена снизится. Куда обращаться с такими жалобами? - «Точка зрения» Ольги Сидоровой — директора агентства содействия развитию торговой деятельности Липецкой области.
Ольга Сидорова
Директора агентства содействия развитию торговой деятельности Липецкой области
«У нас в управлении потребительского рынка была такая функция, как мониторинг цен. Теперь эту функцию передали в агентство. У нас 4 человека занимаются мониторингом. Но он не направлен только на фиксирование цены, а задача - найти рычаги воздействия и повлиять на незаконное необоснованное повышение цены.»
«Все обращения граждан в управление потребительского рынка будут переданы нам.»
«Мониторинг цен идет и в выходные и в праздничные дни. Потому что торговый бизнес должен быть под оком покупателя, общественных организаций и наших специалистов каждый день. Особенно в праздничные дни, когда есть возможность под шумок, сделать «праздничные» цены.»
«Были ведь и такие случаи – приходим в каникулы в магазин – а там всего одно наименование молока – за 88 рублей.»
«Если в магазине огурцы стоят выше 200 рублей – это неправильно.»