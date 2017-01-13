«Точка зрения»: Если цены на продукты в магазине резко или заметно растут?

Если цены на продукты в магазине резко или заметно растут, то на это можно пожаловаться. И даже, может быть, цена снизится. Куда обращаться с такими жалобами? - «Точка зрения» Ольги Сидоровой — директора агентства содействия развитию торговой деятельности Липецкой области.





Директора агентства содействия развитию торговой деятельности Липецкой области





Об этом сегодня в программе «Точка зрения»Ольга Сидорова