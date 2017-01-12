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НовостиОбщество

В Добринке на Крещение освятят воду в бассейне

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12 января 2017 г., 17:05
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В Добринке на Крещение освятят воду в бассейне
Фото: gov.cap.ru

Священное омовение необязательно проводить в ледяной воде, справедливо рассудило руководство районе и решило не морозить добринцев.

В четверг 19 января, в день Крещения Господня, в плавательном бассейне «Жемчужина» в Добринке впервые пройдут массовые крещенские купания. Согласно православной традиции, вначале освятят воду в чаше бассейна, - сообщает администрация района.

"В ночь перед одним из основных христианских праздников многие верующие Добринского района по традиции окунутся в ледяную купель. Однако такой шаг может быть не совсем благоприятен для здоровья человека. Как установили врачи, самый большой вред организм получает именно от одноразового купания в ледяной воде. Если начинать закаляться постепенно, давая организму медленно привыкать к снижению температуры, то купание в проруби принесет только пользу. Но вот для неподготовленного человека резкое снижение температуры может стать губительным, так как чревато переохлаждением. Кроме того, плавание в ледяной воде может спровоцировать развитие очень многих серьезных заболеваний. Нужно помнить, что купание в проруби вообще противопоказано людям с хроническими заболеваниями. Ледяная вода вполне может спровоцировать инфаркт. Кроме того, купание в ледяной проруби - это всегда сильнейший стресс для организма. Однако омовению при минусовой температуре есть и альтернатива. Согласно библейским канонам, в ночь перед Крещением и весь последующий день вся вода на Земле приобретает уникальные свойства. Исследования показали, что оптическая плотность крещенской воды выше, чем воды из тех же источников в обычные дни. Более того, она близка к оптической плотности воды из реки Иордан. К слову, 19 января температура иорданской воды превысит отметку в 26 градусов.

Таким образом, у добринцев появилась отличная возможность на Крещение окунуться в воду бассейна «Жемчужина» без особого риска для собственного здоровья. Администрация заведения просит верующих не забыть захватить с собой мыло и мочалку для принятия душа, купальный костюм и резиновые сланцы. Справка от врача не потребуется.

Начало освящения воды в чаше бассейна с 8.00 часов 19 января. Крещенское купание продлится с 8.00 до 10.00 часов. При выходе любой желающий сможет выпить немного освященной крещенской воды, которую специально доставят в «Жемчужину» из Никольского храма", - сообщает администрация Добринского района.

К слову, проведение обряда купания не в проруби реки а в бассейне на Крещение не ново в России. В ряде городов подобное практикуется давно.
Теги новости: Крещение
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