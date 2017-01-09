Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве

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Сельхозпредприятие «кинули», а дознаватель отказал в возбуждении дела.

По требованию прокурора Добринского района возбуждено уголовное дело по факту хищения у сельскохозяйственного кооператива мошенническим путем денежных средств.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, в ОМВД России по Добринскому району поступило заявление председателя СПССК "Никольский" о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО "АльянсТК", которые мошенническим путем похитили денежные средства сельскохозяйственной организации в сумме 79 999,85 руб.

Было установлено, что в феврале-марте 2016 года председателю кооператива на сотовый телефон неоднократно звонил гражданин, представившийся работником компании ООО "АльянсТК", зарегистрированной в Тульской области, и предлагал приобрести дизельное топливо по цене на 20% ниже рыночной. После получения согласия на адрес электронной почты кооператива поступила сканированная копия договора поставки, в котором имелось изображение фирменной печати ООО "АльянсТК", подписи от имени директора данной организации, а также аналогичная копия счета за реализуемую солярку объёмом 3,5 куб.литра.

Однако после того, как на банковский счёт, указанный в документах, кооператив перевел 79 999,85 руб., абонентский номер, с которого звонил якобы представитель ООО "АльянсТК", стал не доступен. Дизельное топливо поставлено не было.

Несмотря на явные признаки мошенничества, по результатам проверки дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в действиях директора ООО «АльянсТК» состава преступления. С таким необоснованным решением не согласился прокурор района.

После дополнительной проверки, проведенной по указанию прокурора, было вновь принято незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом за 9 месяцев работники ООО "АльянсТК", а также лица, участвовавшие в подготовке и предоставлении в налоговый орган документов, необходимых для государственной регистрации фирмы, опрошены не были.Данные о владельце банковского счета, равно как и сведения о местах обналичивания похищенных средств, в материале проверки отсутствовали. Географическое место положение абонентского номера злоумышленника, а также информация об IP-адресе программного устройства, с которого на электронную почту кооператива поступили договор и счет, не выяснялись.

В рамках полномочий по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел прокурор пдобился возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), взяа ход расследования на контроль.