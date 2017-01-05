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НовостиВ России

Вонь в Москве пройдет проверку

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05 января 2017 г., 18:31
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Вонь в Москве пройдет проверку

Ароматами займутся прокуроры.

Повышенная концентрация сероводорода была зафиксирована вечером в среду на юго-востоке Москвы. Так, по данным Мосэкомониторинга, уровень загрязнения воздуха в районе Марьино в 28 раз превысил допустимую норму.

В связи с этим природоохранная прокуратура столицы проведет проверку. Как сообщает «Вечерняя Москва», официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина отметила, что необходимо установить источник загрязнения воздуха и последствия для окружающей среды.

Вместе с этим в МЧС указывают на то, что по их данным превышения ПДК на юге Москвы не было.
Теги новости: выброс, пдк
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