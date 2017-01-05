Вонь в Москве пройдет проверку

Ароматами займутся прокуроры.Повышенная концентрация сероводорода была зафиксирована вечером в среду на юго-востоке Москвы. Так, по данным Мосэкомониторинга, уровень загрязнения воздуха в районе Марьино в 28 раз превысил допустимую норму.
В связи с этим природоохранная прокуратура столицы проведет проверку. Как сообщает «Вечерняя Москва», официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина отметила, что необходимо установить источник загрязнения воздуха и последствия для окружающей среды.
Вместе с этим в МЧС указывают на то, что по их данным превышения ПДК на юге Москвы не было.